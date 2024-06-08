На Закарпатті власник готелю селив чоловіків і відправляв за кордон

Затримання порушників. Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України викрила власника готелю, який селив у своєму комплексі порушників, а потім переправляв їх за кордон. Охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною він шукав через соцмережі.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Затримання порушників. Фото: ДПСУ

Що відомо про власника готелю, який переправляв порушників за кордон

Охочих виїхати чоловік селив у комплексі на Закарпатті та самостійно віз до кордону.

За це від кожного він отримував по 8000 доларів.

"Переправника та його "клієнта" затримали прикордонники разом із поліцією. Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Затримання порушників. Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, які є підстави для виїзду українських чоловіків за кордон.

Нагадаємо, ми писали, чи має витяг, виданий ЦНАП, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.

Також ми інформували, хто з українців має приїхати з-за кордону для того, щоб відвідати ТЦК.