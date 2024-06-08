Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Селив у готелі та вивозив за кордон — ДПСУ викрила "помічника" ухилянтів arrow

Селив у готелі та вивозив за кордон — ДПСУ викрила "помічника" ухилянтів

8 червня 2024 16:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
На Закарпатті власник готелю селив чоловіків і відправляв за кордон
Затримання порушників. Фото: ДПСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Державна прикордонна служба України викрила власника готелю, який селив у своєму комплексі порушників, а потім переправляв їх за кордон. Охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною він шукав через соцмережі.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:
Селив у готелі і вивозив за кордон — ДПСУ викрила "помічника" ухилянтів - фото 1
Затримання порушників. Фото: ДПСУ

Що відомо про власника готелю, який переправляв порушників за кордон

Охочих виїхати чоловік селив у комплексі на Закарпатті та самостійно віз до кордону.

За це від кожного він отримував по 8000 доларів.

"Переправника та його "клієнта" затримали прикордонники разом із поліцією. Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Селив у готелі і вивозив за кордон — ДПСУ викрила "помічника" ухилянтів - фото 2
Затримання порушників. Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, які є підстави для виїзду українських чоловіків за кордон. 

Нагадаємо, ми писали, чи має витяг, виданий ЦНАП, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.

Також ми інформували, хто з українців має приїхати з-за кордону для того, щоб відвідати ТЦК. 

ухилянти
закордон
Закарпаття
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна