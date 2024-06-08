На Закарпатье владелец гостиницы селил мужчин и отправлял за границу

Задержание нарушителей. Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины разоблачила владельца гостиницы, который селил в своем комплексе нарушителей, а затем переправляла их за границу. Желающих незаконно пересечь границу со Словакией он искал через соцсети.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Задержание нарушителей. Фото: ГПСУ

Что известно о владельце гостиницы, который переправлял нарушителей за границу

Желающих выехать мужчина селил в комплексе на Закарпатье и самостоятельно вез за границу.

За это от каждого он получал по 8000 долларов.

"Переправителя и его "клиента" задержали пограничники вместе с полицией. Фигурант дела уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения", — говорится в сообщении.

Задержание нарушителей. Фото: ГНСУ

Ранее мы сообщали, что есть основания для выезда украинских мужчин за границу.

Напомним, мы писали, имеет ли выписка, выданная ЦОАУ, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и позволяет ли выехать за границу.

Также мы информировали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для того, чтобы посетить ТЦК.