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Селил в отеле и вывозил за границу — ГПСУ разоблачила "помощника" уклонистов

8 июня 2024 16:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
На Закарпатье владелец гостиницы селил мужчин и отправлял за границу
Задержание нарушителей. Фото: ГПСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Государственная пограничная служба Украины разоблачила владельца гостиницы, который селил в своем комплексе нарушителей, а затем переправляла их за границу. Желающих незаконно пересечь границу со Словакией он искал через соцсети.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Селил в отеле и вывозил за границу — ГПСУ разоблачила "помощника" уклонистов - фото 1
Задержание нарушителей. Фото: ГПСУ

Что известно о владельце гостиницы, который переправлял нарушителей за границу

Желающих выехать мужчина селил в комплексе на Закарпатье и самостоятельно вез за границу.

За это от каждого он получал по 8000 долларов.

"Переправителя и его "клиента" задержали пограничники вместе с полицией. Фигурант дела уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения", — говорится в сообщении.

Селил в отеле и вывозил за границу — ГПСУ разоблачила "помощника" уклонистов - фото 2
Задержание нарушителей. Фото: ГНСУ

Ранее мы сообщали, что есть основания для выезда украинских мужчин за границу.

Напомним, мы писали, имеет ли выписка, выданная ЦОАУ, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и позволяет ли выехать за границу.

Также мы информировали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для того, чтобы посетить ТЦК.

уклонисты
заграница
Закарпатье
мобилизация

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