СБУ завершила розслідування знищення літака Мрія — що відомо

Літак "Мрія". Фото: Ritzau Scanpix

Служба безпеки України завершила розслідування про знищення літака "Мрія". Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 27 лютого.

Розслідування знищення "Мрії"

СБУ зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов". Йдеться про гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки.

Злочинні дії колишніх чиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія".

Знищений літак "Мрія". Фото: wikimedia.com

Слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

"За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту", — йдеться у повідомленні.

Для цього протягом січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

Фігуранти обвинувачуються з у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

У СБУ повідомили, що ексчиновники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни обстрілювали аеродром з українською "Мрією", що в Гостомелі, абсолютно хаотично. Так, у хвості літака виявили нерозірвану ракету, яка була там з 24 лютого 2022 року.

Також ми повідомляли, що в мережі з'явилися ексклюзивні кадри того, який вигляд мав літак "Мрія" у серпні 2023 року. Фахівці ДП "Антонов" знімали ті деталі, які збереглися.