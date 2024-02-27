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СБУ завершила расследование уничтожения самолета Мрия — что известно

27 февраля 2024 20:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ завершила расследование уничтожения самолета Мрия — что известно
Самолет "Мрия". Фото: Ritzau Scanpix
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины завершила расследование об уничтожении самолета "Мрия". Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 27 февраля.

Расследование уничтожения "Мрии"

СБУ собрала безоговорочные доказательства вины бывших чиновников ГП "Антонов". Речь идет о гендиректоре и начальнике подразделения по авиабезопасности.

Преступные действия бывших чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

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Уничтоженный самолет "Мрия". Фото: wikimedia.com

Следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

"По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения РФ фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите", — говорится в сообщении.

Для этого в течение января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

Фигуранты обвиняются в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил и других воинских формирований.

В СБУ сообщили, что экс-чиновники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, россияне обстреливали аэродром с украинской "Мрией" в Гостомеле абсолютно хаотично. Так, в хвосте самолета была обнаружена неразорванная ракета, которая была там с 24 февраля 2022 года.

Также мы сообщали, что в сети появились эксклюзивные кадры того, как выглядел самолет "Мрия" в августе 2023 года. Специалисты ДП "Антонов" снимали сохранившиеся детали. 

СБУ
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самолет
Украина
Киевская область
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Мрия

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