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СБУ викрила ще п'ять схем виїзду ухилянтів — серед затриманих військком

21 лютого 2024 14:10
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
СБУ викрила ще п'ять схем виїзду ухилянтів — серед затриманих військком
Правоохоронці викрили ще п'ять схем ухилянтів. Фото: СБУ
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Правоохоронці викрили та заблокували ще  п’ять схем нелегального виїзду чоловіків за межі України. За можливість перетнути кордон ухилянти віддавали організаторам оборудок до 10 тис. доларів.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України в середу, 21 лютого.

Схема для ухилянтів

Організатори незаконних схем пропонували чоловікам призовного віку уникнути мобілізації шляхом підроблення документів.  Фігуранти також допомагали ухилянтам перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

За можливість уникнути призову чоловіки платили фігурантам до 10 тис. доларів.

Зокрема, на Полтавщині викрили військкома, який за фінансову винагороду від власників підприємств начебто бронював співробітників від призову.

  • СБУ викрила ще п'ять незаконних схем, за якими ухилянти намагалися виїхати з України - фото 2
    Оперативні дії. Фото: СБУ
  • СБУ викрила ще п'ять незаконних схем, за якими ухилянти намагалися виїхати з України - фото 3
    Оперативні дії. Фото: СБУ
  • СБУ викрила ще п'ять незаконних схем, за якими ухилянти намагалися виїхати з України - фото 4
    Оперативні дії. Фото: СБУ
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Також стало відомо, що у Вінниці працівники СБУ затримали двох членів військово-лікарської комісії, які продавали підроблені довідки. Фіктивний документ давав можливість отримати відстрочку та виїхати за межі країни.

СБУ також затримала адвоката, який за гроші вносив чоловіків призовного віку до списків благодійних організацій. Згодом ухилянтів вносили до системи "Шлях", і вони отримували можливість перетинати державний кордон.

За аналогічними злочинними схемами було викрито двох ділків на Львівщині.

На Закарпатті правоохоронці викрили трьох місцевих жителів, які підвозили чоловіків до прикордонної річки та показували "безпечний" маршрут. У вартість таких послуг навіть входив гідрокостюм.

Нагадаємо, прикордонники затримали групу чоловіків, які планують нелегально перетнути кордон у районі ділянки Кельменці. Вони хотіли вночі доїхати мікроавтобусом до кордону, а потім пішки перейти його.

Також було затримано сімох ухилянтів, які намагалися на двох човнах відплисти до Угорщини. Чоловіки скористалися послугами переправників, яким мали сплатити чималу суму за послуги.

військовий облік
мобілізація
військовозобов'язані
ухилянти
чоловіки

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