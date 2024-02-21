Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow СБУ разоблачила еще пять схем выезда ухилянцев — среди задержанных военком arrow

СБУ разоблачила еще пять схем выезда ухилянцев — среди задержанных военком

21 февраля 2024 14:10
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
СБУ разоблачила еще пять схем выезда ухилянцев — среди задержанных военком
Правоохранители разоблачили еще 5 схем уклонистов. Фото: СБУ
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Правоохранители разоблачили и заблокировали еще пять схем нелегального выезда мужчин за пределы Украины. За возможность пересечь границу уклоняющие отдавали организаторам сделок до 10 тыс. долларов.

Об этом сообщил пресс-центр Служба Безопасности Украины в среду, 21 февраля.

Схема для уклоняющихся

Организаторы незаконных схем предлагали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации путем подделки документов. Фигуранты также помогали уклоняющимся пересечь границу за пределами пунктов пропуска.

За возможность избежать призыва мужчины платили фигурантам до 10 тысяч долларов.

В частности, в Полтавской области разоблачили военкома, который за финансовое вознаграждение от владельцев предприятий якобы бронировал сотрудников от призыва.

  • СБУ разоблачила еще пять незаконных схем, по которым уклонявшиеся пытались выехать из Украины - фото 2
    Оперативные деяния. Фото: СБУ
  • СБУ разоблачила еще пять незаконных схем, по которым уклонявшиеся пытались выехать из Украины - фото 3
    Оперативные деяния. Фото: СБУ
  • СБУ разоблачила еще пять незаконных схем, по которым уклонявшиеся пытались выехать из Украины - фото 4
    Оперативные деяния. Фото: СБУ
1/3 _ 3

Также стало известно, что в Виннице работники СБУ задержали двух членов военно-врачебной комиссии, которые продавали поддельные справки. Фиктивный документ давал возможность получить отсрочку и уехать за пределы страны.

СБУ также задержали адвоката, который за деньги вносил мужчин призывного возраста в списки благотворительных организаций. Впоследствии уклонявшихся вносили в систему "Путь" и они получали возможность пересекать государственную границу.

По аналогичным преступным схемам были разоблачены два дельца на Львовщине.

На Закарпатье правоохранители разоблачили трех местных жителей, которые подвозили мужчин в пограничную реку и показывали "безопасный" маршрут. В стоимость таких услуг даже входил гидрокостюм.

Напомним, пограничники задержали группу мужчин , которые планируют нелегально пересечь границу в районе участка Кельменцы. Они хотели ночью доехать микроавтобусом до границы, а затем пешком перейти его.

Также были задержаны семь ухилянцев , пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были заплатить немалую сумму за услуги.

 

 

военный учет
мобилизация
военнообязанные
уклонисты
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме