СБУ разоблачила еще пять схем выезда ухилянцев — среди задержанных военком

Правоохранители разоблачили еще 5 схем уклонистов. Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили и заблокировали еще пять схем нелегального выезда мужчин за пределы Украины. За возможность пересечь границу уклоняющие отдавали организаторам сделок до 10 тыс. долларов.

Об этом сообщил пресс-центр Служба Безопасности Украины в среду, 21 февраля.

Схема для уклоняющихся

Организаторы незаконных схем предлагали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации путем подделки документов. Фигуранты также помогали уклоняющимся пересечь границу за пределами пунктов пропуска.

За возможность избежать призыва мужчины платили фигурантам до 10 тысяч долларов.

В частности, в Полтавской области разоблачили военкома, который за финансовое вознаграждение от владельцев предприятий якобы бронировал сотрудников от призыва.

Оперативные деяния. Фото: СБУ

Оперативные деяния. Фото: СБУ

Оперативные деяния. Фото: СБУ 1/3 _ 3

Также стало известно, что в Виннице работники СБУ задержали двух членов военно-врачебной комиссии, которые продавали поддельные справки. Фиктивный документ давал возможность получить отсрочку и уехать за пределы страны.

СБУ также задержали адвоката, который за деньги вносил мужчин призывного возраста в списки благотворительных организаций. Впоследствии уклонявшихся вносили в систему "Путь" и они получали возможность пересекать государственную границу.

По аналогичным преступным схемам были разоблачены два дельца на Львовщине.

На Закарпатье правоохранители разоблачили трех местных жителей, которые подвозили мужчин в пограничную реку и показывали "безопасный" маршрут. В стоимость таких услуг даже входил гидрокостюм.

Напомним, пограничники задержали группу мужчин , которые планируют нелегально пересечь границу в районе участка Кельменцы. Они хотели ночью доехать микроавтобусом до границы, а затем пешком перейти его.

Также были задержаны семь ухилянцев , пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были заплатить немалую сумму за услуги.