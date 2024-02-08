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СБУ виявила три схрони зі зброєю та вибухівкою окупантів, один із них біля Києва

8 лютого 2024 17:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ виявила три схрони зі зброєю та вибухівкою окупантів, один із них біля Києва
Виявлені патрони та вибухівки російських окупантів. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України виявила три схрони зі зброєю та вибухівкою російських окупантів. Зокрема, було знайдено гранатомети ворожих диверсійно-розвідувальних груп поблизу Києва.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 8 лютого.

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Схрони з російською зброєю та вибухівкою

Один зі схронів росіяни залишили під час втечі з Київської області, щоб потім зброю могли використовувати ДРГ окупантів. Ще одну схованку з бойовими засобами ураження, облаштований рецидивістом, що намагався продати їх криміналітету на заході України.

Серед вилученого — арсенал російських гранатометів, понад 15 кг вибухівки з електродетонаторами та автоматична зброя.

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Виявлене російське озброєння. Фото: СБУ

Київська область

У Бучанському районі СБУ знайшли схрон із озброєнням російського виробництва. Він був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ поблизу Києва.

Загалом правоохоронці знайшли:

  • п'ять гранатометів, у тому числі протитанкових;
  • 12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

У СБУ зазначили, що схрон обладнали росіяни ще у період окупації населеного пункту.

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Виявлене російське озброєння. Фото: СБУ

"За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону", — йдеться у повідомленні.

Закарпатська область

Там СБУ викрила кримінальника, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї. До свого арешту правопорушник заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар’єру. Фігурант намагався продати озброєння, перебуваючи за ґратами, через свої зв'язки.

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Співробітник СБУ та виявлене озброєння. Фото: СБУ
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Співробітник СБУ та виявлене озброєння. Фото: СБУ

Зі схованки вилучено: 

  • велику партію тротилу і пластиду з електродетонаторами;
  • сім бойових гранат;
  • майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

Вінницька область

Правоохоронці затримали торгівця зброєю, який хотів продати криміналітету автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат.  

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Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ
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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області СБУ затримали агронома, який допомагав російським загарбникам мінувати поля під час окупації регіону. Після того, як армія РФ захопила частину області, чоловік допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості, що було їм потрібно для злочинних дій.

Також ми писали, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у державній зраді п’ятьом агентам військової контррозвідки федеральної служби безпеки Росії. Серед них є колишні та діючі посадовці спеціальних служб України.

СБУ
зброя
росіяни
Закарпаття
Київська область
Вінницька область
окупанти

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