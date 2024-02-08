СБУ обнаружила три тайника с оружием и взрывчаткой оккупантов, один из них возле Киева

Обнаруженные патроны и взрывчатки российских оккупантов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила три тайника с оружием и взрывчаткой российских оккупантов. В частности, были найдены гранатометы вражеских диверсионно-разведывательных групп вблизи Киева.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 8 февраля.

Читайте также:

Схроны с российским оружием и взрывчаткой

Один из схронов россияне оставили во время побега из Киевской области, чтобы потом оружие могли использовать ДРГ оккупантов. Еще один тайник с боевыми средствами поражения, обустроенный рецидивистом, который пытался продать их криминалитету на западе Украины.

Среди изъятого — арсенал российских гранатометов, более 15 кг взрывчатки с электродетонаторами и автоматическое оружие.

Обнаруженное российское вооружение. Фото: СБУ

Киевская область

В Бучанском районе СБУ обнаружили схрон с вооружением российского производства. Он был обустроен под полом заброшенного здания в одном из поселков близ Киева.

В общем правоохранители нашли:

пять гранатометов, в том числе противотанковых;

12 боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГО.

В СБУ отметили, что схрон оборудовали россияне еще в период оккупации населенного пункта.

Обнаруженное российское вооружение. Фото: СБУ

"По имеющимся данным, вражеские ДРГ планировали использовать спрятанное вооружение для совершения диверсий на территории столичного региона", — говорится в сообщении.

Закарпатская область

Там СБУ разоблачила уголовника, отбывающего наказание в исправительном учреждении за незаконный сбыт оружия. До ареста правонарушитель спрятал арсенал средств поражения вблизи местного карьера. Фигурант пытался продать вооружение, находясь за решеткой, через свои связи.

Сотрудник СБУ и обнаруженное вооружение. Фото: СБУ

Сотрудник СБУ и обнаруженное вооружение. Фото: СБУ

Из тайника изъято:

большую партию тротила и пластида с электродетонаторами;

семь боевых гранат;

почти 600 патронов к стрелковому оружию.

Винницкая область

Правоохранители задержали торговца оружием, который хотел продать криминалитету автомат Калашникова, более тысячи патронов и десяток боевых гранат.

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области СБУ задержали агронома, помогавшего российским захватчикам минировать поля во время оккупации региона. После того, как армия РФ захватила часть области, мужчина помогал оккупантам ориентироваться на местности, что им было нужно для преступных действий.

Также мы писали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене пяти агентам военной контрразведки федеральной службы безопасности России. Среди них бывшие и действующие должностные лица специальных служб Украины.