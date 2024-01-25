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СБУ відкрила кримінальне провадження через падіння літака Іл-76 в РФ

25 січня 2024 11:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
СБУ відкрила кримінальне провадження через падіння літака Іл-76 в РФ
Військово-транспортний літак Іл-76. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака "ІЛ-76" у Бєлгородській області. Триває досудове розслідування.

Про це повідомила СБУ в коментарі Новини.LIVE. 

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС РФ "ІЛ-76" у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). 

Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває.

Що передувало

Сьогодні в Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. На його борту були 63 людини — усі загинули. 

Згодом "УП", посилаючись на власні джерела в ЗСУ, повідомила, що там підтвердили падіння літака. Він перевозив ракети до комплексів С-300.

Але після чуток в ЗМІ про ЗСУ російські відомства поширюють інформацію, що на борту перебували 63 українських полонених військових, яких везли на обмін.

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими наразі збирають та аналізують інформацію, яку розповсюджують росіяни. Точну відповідь вони надати не можуть, але застерігають від "інформаційних операцій росіян".

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Водночас німецький військовий аналітик Юліан Репке вважає, що літак вибухнув у повітрі: фюзеляж розламався ще до удару, кабіна пілотів відокремилася.

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Одразу після інциденту російські пабліки написали, що Іл-76 розбився після вильоту з аеропорту Бєлгорода. Це спростовує версію Кремля про українських полонених на борту. За даними Flightradar, літак рухався на північ від Бєлгорода, але не в бік кордону з Україною.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що росіяни спробують інсценувати смерть військовополонених і внести в список закатованих в полоні українських військових.

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Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію про авіакатастрофу "ІЛ-76" та чутки, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилася кількох небезпечних критичних помилок.

СБУ
літак
аварія
Бєлгородська область
Росія

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