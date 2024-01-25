СБУ открыла уголовное производство из-за падения самолета Ил-76 в РФ

Военно-транспортный самолет Ил-76. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского самолета "ИЛ-76" в Белгородской области. Продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщила СБУ в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Падение самолета ИЛ-76: что говорят в СБУ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ "ИЛ-76" в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета. Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

Сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. На его борту было 63 человека — все погибли.

Впоследствии "УП", ссылаясь на собственные источники в ВСУ, сообщила, что там подтвердили падение самолета. Он перевозил ракеты в комплексы С-300.

Но после слухов в СМИ о ВСУ российские ведомства распространяют информацию, что на борту находились 63 украинских плененных военных, которых везли на обмен.

В Координационном штабе по обращению с пленными сейчас собирают и анализируют информацию, которую распространяют россияне. Точный ответ они дать не могут, но предостерегают от "информационных операций россиян".

В то же время, немецкий военный аналитик Юлиан Репке считает, что самолет взорвался в воздухе: фюзеляж разломился еще до удара, кабина пилотов отделилась.

Сразу после инцидента российские паблики написали, что Ил-76 разбился после вылета из аэропорта Белгорода. Это опровергает версию Кремля об украинских пленниках на борту. По данным Flightradar, самолет двигался севернее Белгорода, но не в сторону границы с Украиной.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предполагает, что россияне попытаются инсценировать смерть военнопленных и внести в список замученных в плену украинских военных.

Напомним, в Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе "ИЛ-76" и слухи, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.