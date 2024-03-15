Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow СБУ повідомило про підозру російському актору, який очолює "виборчий штаб" Путіна arrow

СБУ повідомило про підозру російському актору, який очолює "виборчий штаб" Путіна

15 березня 2024 13:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
СБУ повідомило про підозру російському актору, який очолює "виборчий штаб" Путіна
Російський актор Володимир Машков. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Служба безпеки України виявила докази підміни ворожої діяльності російського актора Володимира Машкова. Цей актор не лише відіграє роль у фільмах, а й відомий своєю активною підтримкою агресивної війни проти України.

Про це повідоляє Служба Безпеки України.

Читайте також:

Матеріали справи

За даними, отриманими від СБУ, Машков входить до найближчого оточення російського президента Путіна та є одним із головних пропагандистів масових акцій в Москві, що підтримують повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

У грудні 2023 року Машкова було призначено співголовою "виборчого штабу" Путіна на так званих "виборах президента" РФ. На цій посаді він став ключовим рупором пропаганди для "передвиборчої кампанії" кремлівського лідера.

Слідство підтверджує, що Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які ведуть війну проти України, та виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення територій нашої держави.

Повідомлення про підозру Машкову за цими фактами вже надіслано, але оскільки злочинець перебуває на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що до цього СБУ вже повідомляла про підозру російському актору-пропагнадисту Володимиру Машкову. Зазначається, що служба безпеки зібрала на нього доказову базу, впродовж якої було виявлено, що актор публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Також ми писали про те, що Володимир Машков, долучився до збору коштів на підтримку російської армії. Актор переконаний, що це допоможе також і мирним жителям.

СБУ
росіяни
актори
пропаганда
путіністи
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні