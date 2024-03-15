СБУ повідомило про підозру російському актору, який очолює "виборчий штаб" Путіна

Російський актор Володимир Машков. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України виявила докази підміни ворожої діяльності російського актора Володимира Машкова. Цей актор не лише відіграє роль у фільмах, а й відомий своєю активною підтримкою агресивної війни проти України.

Про це повідоляє Служба Безпеки України.

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За даними, отриманими від СБУ, Машков входить до найближчого оточення російського президента Путіна та є одним із головних пропагандистів масових акцій в Москві, що підтримують повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

У грудні 2023 року Машкова було призначено співголовою "виборчого штабу" Путіна на так званих "виборах президента" РФ. На цій посаді він став ключовим рупором пропаганди для "передвиборчої кампанії" кремлівського лідера.

Слідство підтверджує, що Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які ведуть війну проти України, та виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення територій нашої держави.

Повідомлення про підозру Машкову за цими фактами вже надіслано, але оскільки злочинець перебуває на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що до цього СБУ вже повідомляла про підозру російському актору-пропагнадисту Володимиру Машкову. Зазначається, що служба безпеки зібрала на нього доказову базу, впродовж якої було виявлено, що актор публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Також ми писали про те, що Володимир Машков, долучився до збору коштів на підтримку російської армії. Актор переконаний, що це допоможе також і мирним жителям.