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СБУ сообщило о подозрении российскому актеру, возглавляющему "избирательный штаб" Путина

15 марта 2024 13:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
СБУ сообщило о подозрении российскому актеру, возглавляющему "избирательный штаб" Путина
Российский актер Владимир Машков. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Служба безопасности Украины выявила доказательства замены враждебной деятельности российского актера Владимира Машкова. Этот актер не только играет роль в фильмах, но и известен своей активной поддержкой агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По данным, полученным от СБУ, Машков входит в ближайшее окружение российского президента Путина и является одним из главных пропагандистов массовых акций в Москве, поддерживающих полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

В декабре 2023 года Машков был назначен сопредседателем "избирательного штаба" Путина на так называемых "выборах президента" РФ. В этой должности он стал ключевым рупором пропаганды для "предвыборной кампании" кремлевского лидера.

Следствие подтверждает, что Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, ведущих войну против Украины и оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват территорий нашего государства.

Сообщение о подозрении Машкову по этим фактам уже отправлено, но поскольку преступник находится на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что ранее СБУ уже сообщала о подозрении российскому актеру-пропагнадисту Владимиру Машкову. Отмечается, что служба безопасности собрала на него доказательную базу, в ходе которой было установлено, что актер публично оправдывает вооруженную агрессию РФ.

Также мы писали о том, что Владимир Машков приобщился к сбору средств в поддержку российской армии. Актер убежден, что это поможет и мирным жителям.

СБУ
россияне
актеры
пропаганда
путинисты
Россия

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