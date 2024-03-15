СБУ сообщило о подозрении российскому актеру, возглавляющему "избирательный штаб" Путина
Служба безопасности Украины выявила доказательства замены враждебной деятельности российского актера Владимира Машкова. Этот актер не только играет роль в фильмах, но и известен своей активной поддержкой агрессивной войны против Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Материалы дела
По данным, полученным от СБУ, Машков входит в ближайшее окружение российского президента Путина и является одним из главных пропагандистов массовых акций в Москве, поддерживающих полномасштабное вторжение России на территорию Украины.
В декабре 2023 года Машков был назначен сопредседателем "избирательного штаба" Путина на так называемых "выборах президента" РФ. В этой должности он стал ключевым рупором пропаганды для "предвыборной кампании" кремлевского лидера.
Следствие подтверждает, что Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, ведущих войну против Украины и оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват территорий нашего государства.
Сообщение о подозрении Машкову по этим фактам уже отправлено, но поскольку преступник находится на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, что ранее СБУ уже сообщала о подозрении российскому актеру-пропагнадисту Владимиру Машкову. Отмечается, что служба безопасности собрала на него доказательную базу, в ходе которой было установлено, что актер публично оправдывает вооруженную агрессию РФ.
Также мы писали о том, что Владимир Машков приобщился к сбору средств в поддержку российской армии. Актер убежден, что это поможет и мирным жителям.
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