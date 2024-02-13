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Самотній День закоханих — українки показали листування із загиблими на війні коханими

13 лютого 2024 23:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Самотній День закоханих — українки показали листування із загиблими на війні коханими
Самотня жінка. Ілюстративне фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У соцмережі українки показали повідомлення, які писали загиблим внаслідок війни коханим, друзям та батькам. У коментарях жінки дивуються, наскільки їх реакції після втрати зв'язку з рідними були схожими. 

Першою розпочала цей "тренд" дівчина загиблого військового льотчика Меланія Подоляк у соцмережі X.

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Меланія побачила допис дівчини, на ім’я Катерина, яка показала останнє листування з коханим та об’єднала її скриншоти зі своїм листуванням з Андрієм Пільщиковим ("Джус").

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Скриншот листування

Відомо, що Андрій Пільщиков загинув 25 серпня в авіакатастрофі та отримав посмертне звання Героя України.

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Скриншот листування

"Так виглядає, що рефлекс у всіх однаковий з першої хвилини. Ось чому важливо говорити і ділитись болем. В такі моменти ти розумієш, що в тебе нормальна реакція була і ти не здуріла", — написала вона.

У коментарях під її дописом інші дівчата почали також показувати останні повідомлення, які писали загиблим коханим.

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Скриншот листування

Українки щиро поспівчували одна одній та помітили, наскільки схожі почуття вони відчували після втрати коханих.

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Скриншот листування
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Скриншот листування
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Скриншот листування

Однак в Україні велика кількість людей, які втратили своїх близьких через війну. Деякі з них у повідомленнях продовжують розповідати загиблим про свої справи, намагаючись полегшити свій біль та зберігаючи надію, що сталася помилка й рідна людина все ж вийде на зв'язок.

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Скриншот листування
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Скриншот листування
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Скриншот листування
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Скриншот листування

Нагадаємо, Володимир Зеленський опублікував зворушливі світлини самовідданої роботи українських бойових медиків задля порятунку життя бійців ЗСУ та подякував їм за роботу.

Також Зеленський показав щемливі кадри повернення 207 українських полонених додому. 

ЗСУ
українці
військові
війна в Україні
загиблі

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