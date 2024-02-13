Одинокий День влюбленных — украинки показали переписку с погибшими на войне любимыми

Одинокая женщина. Иллюстративное фото: Depositphotos

В соцсети украинки показали сообщения, которые писали погибшим вследствие войны любимым, друзьям и родителям. В комментариях женщины удивляются, насколько были похожи их реакции после потери связи с родными.

Первой начала этот "тренд" девушка погибшего военного летчика Мелания Подоляк в соцсети X.

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Мелания увидела сообщение девушки, по имени Екатерина, которая показала последнюю переписку с любимым и объединила ее скриншоты со своей перепиской с Андреем Пильщиковым ("Джус").

Скриншот переписки

Известно, что Андрей Пильщиков погиб 25 августа в авиакатастрофе и получил посмертное звание Героя Украины.

Скриншот переписки

"Так похоже, что рефлекс у всех одинаков с первой минуты. Вот почему важно говорить и делиться болью. В такие моменты ты понимаешь, что у тебя нормальная реакция была и ты не сошла с ума", — написала она.

В комментариях под ее сообщением другие девушки начали также показывать последние сообщения, которые писали погибшим любимым.

Скриншот переписки

Украинки искренне посочувствовали друг другу и заметили, насколько похожие чувства они испытывали после потери любимых.

Скриншот переписки

Скриншот переписки

Скриншот переписки

Однако в Украине большое количество людей, потерявших своих близких из-за войны. Некоторые из них в сообщениях продолжают рассказывать погибшим о своих делах, пытаясь облегчить свою боль и сохраняя надежду, что произошла ошибка и родной человек все же выйдет на связь.

Скриншот переписки

Скриншот переписки

Скриншот переписки

Скриншот переписки

Напомним, Владимир Зеленский опубликовал трогательные фотографии самоотверженной работы украинских боевых медиков для спасения жизни бойцов ВСУ и поблагодарил их за работу.

Также Зеленский показал щемящие кадры возвращения 207 украинских пленных домой.