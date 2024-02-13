Одинокий День влюбленных — украинки показали переписку с погибшими на войне любимыми
В соцсети украинки показали сообщения, которые писали погибшим вследствие войны любимым, друзьям и родителям. В комментариях женщины удивляются, насколько были похожи их реакции после потери связи с родными.
Первой начала этот "тренд" девушка погибшего военного летчика Мелания Подоляк в соцсети X.
Какие сообщения писали погибшим
Мелания увидела сообщение девушки, по имени Екатерина, которая показала последнюю переписку с любимым и объединила ее скриншоты со своей перепиской с Андреем Пильщиковым ("Джус").
Известно, что Андрей Пильщиков погиб 25 августа в авиакатастрофе и получил посмертное звание Героя Украины.
"Так похоже, что рефлекс у всех одинаков с первой минуты. Вот почему важно говорить и делиться болью. В такие моменты ты понимаешь, что у тебя нормальная реакция была и ты не сошла с ума", — написала она.
В комментариях под ее сообщением другие девушки начали также показывать последние сообщения, которые писали погибшим любимым.
Украинки искренне посочувствовали друг другу и заметили, насколько похожие чувства они испытывали после потери любимых.
Однако в Украине большое количество людей, потерявших своих близких из-за войны. Некоторые из них в сообщениях продолжают рассказывать погибшим о своих делах, пытаясь облегчить свою боль и сохраняя надежду, что произошла ошибка и родной человек все же выйдет на связь.
Напомним, Владимир Зеленский опубликовал трогательные фотографии самоотверженной работы украинских боевых медиков для спасения жизни бойцов ВСУ и поблагодарил их за работу.
Также Зеленский показал щемящие кадры возвращения 207 украинских пленных домой.
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