Заставляли голосовать на псевдореферендуме — СБУ задержала коллаборантов в Херсонской области

Служба безопасности задержала коллаборантов в Херсонской области. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила в Херсонской области двух коллаборантов, организовавших проведение незаконного референдума России в период оккупации правобережья региона. Злоумышленники заставляли людей ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Псевдореферендум в оккупированной части Херсонской области

Предатели, находясь в составе российских "избиркомов", обходили дома местных жителей и требовали от людей "проголосовать за присоединение" региона к составу России. Они заставляли жителей Херсонской области ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях и контролировали "правильность заполнения".

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Женщина заставляла людей "голосовать" на псевдореферендуме РФ. Фото: СБУ

Коллаборантка дает показания. Фото: СБУ



Коллаборантами оказались жительница Милового и житель Белозерской общины. Их задержали в результате стабилизационных мер в освобожденной части Херсонской области.

После захвата региона они поддержали российских захватчиков, добровольно вошли в состав оккупационной администрации РФ, где отвечали за организацию псевдореферендума во временно захваченных населенных пунктах.

Задержанным сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Сейчас они под стражей. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.



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