Заставляли голосовать на псевдореферендуме — СБУ задержала коллаборантов в Херсонской области
Служба безопасности разоблачила в Херсонской области двух коллаборантов, организовавших проведение незаконного референдума России в период оккупации правобережья региона. Злоумышленники заставляли людей ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Псевдореферендум в оккупированной части Херсонской области
Предатели, находясь в составе российских "избиркомов", обходили дома местных жителей и требовали от людей "проголосовать за присоединение" региона к составу России. Они заставляли жителей Херсонской области ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях и контролировали "правильность заполнения".
В случае отказа поддержать РФ, злоумышленники угрожали "сдать" односельчан вооруженным россиянам, которые сопровождали их во время таких обходов.
Коллаборантами оказались жительница Милового и житель Белозерской общины. Их задержали в результате стабилизационных мер в освобожденной части Херсонской области.
После захвата региона они поддержали российских захватчиков, добровольно вошли в состав оккупационной администрации РФ, где отвечали за организацию псевдореферендума во временно захваченных населенных пунктах.
Задержанным сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Сейчас они под стражей. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Николаеве СБУ задержала женщину, работавшую на россиян. Местная жительница придумывала антиукраинские фейки для пророссийских соцсетей.
В Харьковской области разоблачили женщину по подозрению в сотрудничестве с российскими захватчиками. Злоумышленница активно выражала поддержку идеи российского вторжения.
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