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Заставляли голосовать на псевдореферендуме — СБУ задержала коллаборантов в Херсонской области

16 января 2024 13:56
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова
Заставляли голосовать на псевдореферендуме — СБУ задержала коллаборантов в Херсонской области
Служба безопасности задержала коллаборантов в Херсонской области. Фото: СБУ
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова

Служба безопасности разоблачила в Херсонской области двух коллаборантов, организовавших проведение незаконного референдума России в период оккупации правобережья региона. Злоумышленники заставляли людей ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Псевдореферендум в оккупированной части Херсонской области

Предатели, находясь в составе российских "избиркомов", обходили дома местных жителей и требовали от людей "проголосовать за присоединение" региона к составу России. Они заставляли жителей Херсонской области ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях и контролировали "правильность заполнения".

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В случае отказа поддержать РФ, злоумышленники угрожали "сдать" односельчан вооруженным россиянам, которые сопровождали их во время таких обходов.

СБУ задержала коллаборантов
Женщина заставляла людей "голосовать" на псевдореферендуме РФ. Фото: СБУ
СБУ задержала коллаборантов
Коллаборантка дает показания. Фото: СБУ


Коллаборантами оказались жительница Милового и житель Белозерской общины. Их задержали в результате стабилизационных мер в освобожденной части Херсонской области.

После захвата региона они поддержали российских захватчиков, добровольно вошли в состав оккупационной администрации РФ, где отвечали за организацию псевдореферендума во временно захваченных населенных пунктах.

Задержанным сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Сейчас они под стражей. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Николаеве СБУ задержала женщину, работавшую на россиян. Местная жительница придумывала антиукраинские фейки для пророссийских соцсетей.

В Харьковской области разоблачили женщину по подозрению в сотрудничестве с российскими захватчиками. Злоумышленница активно выражала поддержку идеи российского вторжения.

СБУ
референдум
Херсонская область
Коллаборант
война в Украине

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