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Змушували голосувати на псевдореферендумі — СБУ затримала колаборантів на Херсонщині

16 січня 2024 13:56
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Олена Максимова
Змушували голосувати на псевдореферендумі — СБУ затримала колаборантів на Херсонщині
Служба безпеки затримала на Херсонщині колаборантів. Фото: СБУ
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Олена Максимова

Служба безпеки викрила у Херсонській області двох колаборантів, які організовували проведення незаконного референдуму Росії у період окупації правобережжя регіону. Зловмисники змушували людей ставити "потрібні" відмітки у фейкових бюлетенях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Псевдореферендум на окупованій частині Херсонщині

Зрадники, перебуваючи у лавах російських "виборчкомів", обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії. Вони змушували жителів Херсонщини ставити "потрібні" відмітки у фейкових бюлетенях та контролювали "правильність заповнення". 

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У разі відмови підтримати РФ, зловмисники погрожували "здати" односельчан озброєним росіянам, які супроводжували їх під час таких обходів.

СБУ затримала колаборантів
Жінка змушувала людей "голосувати" на псевдореферендумі РФ. Фото: СБУ
СБУ затримала колаборантів
Колаборантка дає покази. Фото: СБУ


Колаборантами виявилися мешканка Милового та житель Білозерської громади. Їх затримали у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині Херсонської області.

Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників, добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації РФ, де відповідали за організацію псевдореферендуму в тимчасово захоплених населених пунктах.

Затриманим повідомили про підозру в колабораційній діяльності, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Наразі вони під вартою. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, у Миколаєві СБУ затримала жінку, яка працювала на росіян. Місцева мешканка вигадувала антиукраїнські фейки для проросійських соцмереж.

На Харківщині викрили жінку за підозрою у співпраці з російськими загарбниками. Зловмисниця активно висловлювала підтримку ідеї російського вторгнення.

СБУ
референдум
Херсонська область
Колаборант
війна в Україні

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