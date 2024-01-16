Змушували голосувати на псевдореферендумі — СБУ затримала колаборантів на Херсонщині
Служба безпеки викрила у Херсонській області двох колаборантів, які організовували проведення незаконного референдуму Росії у період окупації правобережжя регіону. Зловмисники змушували людей ставити "потрібні" відмітки у фейкових бюлетенях.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Псевдореферендум на окупованій частині Херсонщині
Зрадники, перебуваючи у лавах російських "виборчкомів", обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії. Вони змушували жителів Херсонщини ставити "потрібні" відмітки у фейкових бюлетенях та контролювали "правильність заповнення".
У разі відмови підтримати РФ, зловмисники погрожували "здати" односельчан озброєним росіянам, які супроводжували їх під час таких обходів.
Колаборантами виявилися мешканка Милового та житель Білозерської громади. Їх затримали у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині Херсонської області.
Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників, добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації РФ, де відповідали за організацію псевдореферендуму в тимчасово захоплених населених пунктах.
Затриманим повідомили про підозру в колабораційній діяльності, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Наразі вони під вартою. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, у Миколаєві СБУ затримала жінку, яка працювала на росіян. Місцева мешканка вигадувала антиукраїнські фейки для проросійських соцмереж.
На Харківщині викрили жінку за підозрою у співпраці з російськими загарбниками. Зловмисниця активно висловлювала підтримку ідеї російського вторгнення.
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