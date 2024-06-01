Журналистика во время войны: в Нью-Йорке прошла ежегодная журналистская конференция

Соорганизатор журналистской конференции в Нью-Йорке Михаил Боцюркив. Фото: Комитет защиты журналистов

Журналисты из Украины, Европы, Канады и Соединенных Штатов собрались на ежегодную конференцию, организованную совместно с Комитетом защиты журналистов и Союзом журналистов Северной Америки в Нью-Йорке. Среди обсуждаемых вопросов: проблемы журналистики сегодня во время войны в Украине и механизмы, которые могут улучшить работу журналистов сейчас.

Какие общие решения насущных вопросов нашли — читайте в нашем материале.

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Восстановление медиа как часть восстановления Украины

Война в Украине сейчас для украинских и иностранных журналистов — это большое испытание, которое они проходят на практике, не имея никакой теоретической основы. Многие журналисты сейчас на передовой, освещают работу военнослужащих, некоторые волонтерят, и многим из них нужен ориентир, что делать и как действовать дальше. Об этом говорит Михаил Боцюркив, соорганизатор конференции в Нью-Йорке.

Журналистская конференция в Нью-Йорке. Фото: Комитет защиты журналистов

"Мы также не знаем, сколько журналистов вернутся в профессию после войны. То есть все эти вопросы требуют обсуждения. Кроме того, не будем забывать о политическом давлении, которое появилось с войной. Поэтому мы здесь в течение двух дней пытаемся наработать и распространять их с коллегами. В вопросе восстановления Украины важно не опустить вопрос восстановления медиа. Это то, над чем мы также работаем здесь", — говорит Михаил Боцюркив.

Из Украины в Нью-Йорк приехала главная редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева. Во время своего выступления госпожа Мусаева отметила, что обратили внимание все ее коллеги — украинцы с началом полномасштабного вторжения начали больше интересоваться новостями и прогуливающимися событиями.

Главная редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева. Фото: Комитет защиты журналистов

"За первые дни войны наш сайт посещало 30 миллионов человек. Такие показатели шокировали всех. Тем временем, главные новости тогда готовились из бомбоубежищ", — говорит Севгиль, демонстрируя фото из бомбоубежища, датированное февралем 2022 года.

Борьба с русскими фейками

Немалую роль в обсуждении занял вопрос борьбы с российской пропагандой и фейками.

"Люди верят в фейки, и они обычно распространяются гораздо больше и быстрее, чем информация, к примеру, опровержение фейка. Поэтому важно заботиться о своей информационной гигиене, и прежде чем распространять информацию из непроверенных источников, убедиться, что источник — ценный и правдивый", — добавляет главная редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

Журналистская конференция в Нью-Йорке. Фото: Комитет защиты журналистов

Российские пропагандисты умело используют новейшие технологии для продуцирования лживой информации и лжи, распространяемой преимущественно в телеграмм-каналах.

Виктория Романюк, главная редактор издания "Стоп Фейк" привела наглядные примеры использования искусственного интеллекта для продуцирования фейков. К слову, с началом войны в команде Виктории работало немало волонтеров, которые помогали идентифицировать фейки, распространявшие российские телеграммы каналы.

"Вот видео, где украинское командование рассказывает о сдаче украинских территорий. И все вроде бы очень реалистично выглядит, однако мы очень рекомендуем быть внимательными и следить за деталями и мимикой на видео. Обычно фейки, продуцируемые российской пропагандой с использованием искусственного интеллекта, очень неаккуратны, мимика некорректна, мы так можем увидеть, как лицо движется не в тон разговора и тому подобное. Это очень заметно", — говорит Виктория Романюк.

Журналистская конференция в Нью-Йорке. Фото: Комитет защиты журналистов

Многие фейки также можно распознать, если пристально присмотреться к фото.

"Искусственный интеллект обычно путает количество пальцев на руках. Если это фото ребенка, обратите внимание, где именно находятся ноги. Потому что обычно искусственный интеллект не может продуцировать деталей, а когда эта информация прикреплена еще фейковыми новостями, тогда понятно, что это продукт российской пропаганды", – делится Виктория Романюк.

Среди прочего, на панелях говорили также и об экологической тематике, которая в настоящее время недостаточно освещается в СМИ. К журналистам также пришел постоянный представитель Украины при ООН, поделившийся опытом развеивания российских нарративов на мировой арене, с чем сталкивается каждый день.

Американский журналист, публицист и автор книги о президенте Владимире Зеленском Саймон Шустер рассказал, как работал в Украине в первые месяцы войны и получал информацию от советников первых лиц государства.

Ведущий телемафона, украинский тележурналист Вадим Карпьяк присоединился к конференции онлайн и подчеркнул, что больше всего боится новостей с фронта и общения с военными, "поскольку никогда не знаешь, будет ли этот разговор последним".