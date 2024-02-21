Життя на прифронтових територіях — Раміна дізналась особливості роботи жінок у шахтах

Блогер Рамина. Фото: менеджмент блогера

Журналистка Рамина Эсхакзай отправилась на прифронтовые территории, где пообщалась с шахтерами и энергетиками ДТЭК, которые работают на глубине 570 метров и ремонтируют электросети. Герои выпуска рассказали о работе и жизни в Донецком регионе среди обстрелов.

Об этом стало известно из нового выпуска на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай RAMINA.

Работают под обстрелами

Учитывая, что более 1000 человек из персонала шахты сегодня служат в ВСУ, предприятие стало принимать женщин. Они работают только на вспомогательных работах вроде слежения за зарядом батареи на электровозах.

"Мы вынуждены принимать женщин в шахту, в штате работают 122 женщины, они выполняют разную работу. Шахта — это мужская профессия, но время заставляет принимать нестандартные решения, и женщины сами просятся в шахту, это было для нас открытием. Нас сопровождали блекауты, поэтому когда электроэнергии не было, главным для нас было вывести людей из шахты. Но на следующую смену все как один приезжали, потому что наши люди имеют большую ответственность за обеспечение нашей энергетической системы", — говорит Василий Снигур, директор шахты на Днепропетровщине, где под землей стали работать женщины.

Василий Снигур, директор шахты в Днепропетровской области, где под землей начали работать женщины. Фото: скрин с видео

Елена Верховод, руководит сменой химического отделения на ДТЭК Кураховская ТЭС. Женщина рассказала, что не может покинуть рабочее место даже под обстрелами.

"У нас есть убежища, если оборудование работает за ним надо присматривать, поэтому на долгое время мы не можем оставить его без присмотра. Каждый день просыпаемся и решаем: что я делаю, собираюсь на работу или собираю вещи, чтобы уехать. Потом благодарим Бога и идем на работу. Коллектив у нас отличный, отвлекаемся, работаем. Последние два-три месяца стало очень тяжело морально, истощает даже не физически, а страх. Недавно попали под обстрел. До бомбоубежища еще нужно добежать, но это не всегда безопасно. Обижает, когда нас называют "ждунами", но мы просто работаем на своих местах, если мы оставим свое предприятие, город не выживет", — делится Елена.

Напомним, Алексей Суханов рассказал, кому помогает во время войны.

Ранее Рамина стала интервьюером YouTube на Мюнхенской конференции.