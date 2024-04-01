Зеленский провел совещание по сотрудничеству Украины и НАТО — главное из обращения

Владимир Зеленский. Источник: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по сотрудничеству Украины с НАТО и нынешних перспектив. Он заявил, что между Альянсом и Украиной этот год задает немало фундаментальных вопросов.

Обо всем этом и не только глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении.

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Одно из ключевых совещаний с участием главы государства — нынешнее сотрудничество Украины и Североатлантического Альянса, а также его перспективы.

"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. В частности, это касается и саммита в Вашингтоне и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе", — резюмирует президент.

Другие темы, как он заявил — ситуация на фронте и максимальная поставка украинским военным как снарядов, так и дронов. Отдельная тема — средства РЭБ.

"У нас сейчас есть ощутимое количество украинских разработок, имеем достаточно большое желание наших производителей укрепить нашу оборону средствами РЭБ. Обеспечиваем государственный ресурс, максимум необходимого и работаем над комплексными решениями. Такими решениями, которые дадут нужное прикрытие всему фронту", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел совещание с украинскими чиновниками и военными относительно потребностей фронта и планов производства беспилотников на текущий год.

Также глава государства в Мариинском дворце Киева вручил украинским защитникам награды, в том числе — ордена "Золотая Звезда".