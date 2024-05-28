Марьяна Безуглая резко раскритиковала Рустема Умерова

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая резко раскритиковала министра обороны Рустема Умерова. К тому же она указала на серьезные недостатки министерства.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Telegram во вторник, 28 мая.

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"У меня такое впечатление, что министр настрадался с предыдущим Главнокомандующим настолько, что нынешнего не отпускает буквально физически, и все равно эффект нулевой. Возможно, надо не ходить за ним, глядя на бумажные карты (которые рисовали ночью перед приездом начальства и которые уже потеряли актуальность), а контролировать с помощью инструментария министерства", — подчеркнул Безуглая.

Она требует расширить и пересмотреть состав, полномочия и порядок работы Главной инспекции министерства обороны. По словам нардепа, сейчас там 40 человек на миллион ВСУ.

Безуглая подчеркнула, что нужно провести аудит "бюрократического ада" в Минобороны и ВСУ, отменить устаревшие приказы, уменьшить документооборот и наконец решить вопрос обращения имущества.

Также нардеп считает, что нужно ввести оборонное планирование и не подписывать все организационные директивы главнокомандующего без какой-либо экспертизы.

"Сейчас что тот говорит, то министр и подписывает. Так уже ликвидировали киберподразделения, объединенную огневую поддержку запихнули в пехоту и еще многое другое", — пишет Безуглая.

Она призывает разобраться с ТЦК и СП, вывести их из сухопутных войск и вместе с кадровым центром упорядочить и совместить контекстно с рекрутингом. По словам Безуглой, нужно разобраться и изменить мобилизацию, чтобы брали по навыкам на конкретные должности и многое другое.

"Были громкие заявления о внедрении целого управления Минобороны по защите прав военнослужащих. И что? Того курсанта, который разоблачил очередные издевательства и схемы в академии сухопутных войск имени генерала Ткачука, сняли с обучения и отправили в штурмовую бригаду. Ткачук на месте. ТЦК и СП избивают людей на улицах. Все еще руководитель фронтом генерал Содоль назначает своих кумовьев на ключевые должности. И что? Это защита прав военнослужащих?" — отметила она.

Безуглая подчеркнула, что вместо ярких заявлений партнерам о сотрудничестве, нужно уделить внимание фактической работе и тому, что сейчас Сырский и его Генштаб якобы ограничили горизонтальные рабочие связи с иностранными партнерами. По словам нардепа, главком "замкнул" все общение сугубо на себя.

"Завершить аудит в ВСУ, но не так, как удобно Сырскому, а проверять каждый шаг: какие подразделения сокращаются, кто переводится, с какой целью и зачем нам еще десять новых мобилизованных бригад со штабами вместо пополнения существующих. Вспоминаю, как в 2023 Залужный создал целый 10-й армейский корпус из мобилизованных, дал им западную технику вместо опытных подразделений, и отправил без боевого опыта на штурм Работино. Грабли, грабли, кровавые грабли", — пишет Безуглая.

Она призывает Умерова быть министром и не бояться быть "нехорошим" для генералов.

"Уже киплю от того, что и как происходит, и насколько "генеральская мафия" является постоянным явлением", — добавила Безуглая.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, Безуглая заявила, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не принял надлежащих мер, чтобы прикрыть Харьковщину фортификационными сооружениями. Она убеждена, что сопротивление россиянам оказала только территориальная оборона без боевого опыта.

Также Безуглая назвала некоторых генералов преступниками. Она обвинила их в российском наступлении на Харьковскую область и провале обороны на Покровском направлении.