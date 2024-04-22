Убийство полицейского в Винницкой области — суд взял под стражу одного из подозреваемых
Винницкий городской суд в понедельник, 22 апреля, вынес приговор Валерию Василаку, подозреваемому в убийстве полицейского в Винницкой области. Он проведет два месяца под стражей без возможности внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба Офис генерального прокурора Украины.
Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве полицейского
По сообщению пресс-службы генпрокуратуры, ему инкриминировано убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.
Убийство полицейского в Винницкой области — что стоит знать
Напомним, ранее мы писали, что в Гайсинском районе Винницкой области на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских.
Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что на видео расстрела патрульных присутствуют военнослужащие одной из частей Сухопутных войск ВСУ. Самих нападавших задержали в Одесской области, ими оказались отец и сын, Валерий и Виталий Василаки.
Читайте Новини.LIVE!