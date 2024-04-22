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Убийство полицейского в Винницкой области — суд взял под стражу одного из подозреваемых

22 апреля 2024 16:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Убийство полицейского в Винницкой области — суд взял под стражу одного из подозреваемых
Задержанный Валерий Василак на суде. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Винницкий городской суд в понедельник, 22 апреля, вынес приговор Валерию Василаку, подозреваемому в убийстве полицейского в Винницкой области. Он проведет два месяца под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Офис генерального прокурора Украины.

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По сообщению пресс-службы генпрокуратуры, ему инкриминировано убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

Винница убийство
Скриншот поста Офиса генпрокурора

Убийство полицейского в Винницкой области — что стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что в Гайсинском районе Винницкой области на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что на видео расстрела патрульных присутствуют военнослужащие одной из частей Сухопутных войск ВСУ. Самих нападавших задержали в Одесской области, ими оказались отец и сын, Валерий и Виталий Василаки.

суд
убийство
полиция
Украина
Винницкая область
Криминал

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