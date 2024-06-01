Укрзализныця анонсировала изменения в графике поездов в Польшу

Поезд на перроне. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов в Хелм. Они введены в связи с проведением ремонтных работ, которые продлятся до 30 августа.

Об этом сообщает пресс-служба компании в субботу, 1 июня.

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Что известно об изменениях

"Важная информация для пассажиров, путешествующих в Варшаву и Люблин пересадочными поездами Укрзализныци. С 23 июня по 31 августа поезда №23 Киев — Хелм, №93/94 Харьков — Хелм и №120 Хелм — Днепр будут курсировать до/с пограничной станции Дорогуск. Это связано с проведением ремонтных работ на станции Хелм в Польше", — говорится в сообщении.

Погранично-таможенный контроль пассажиры будут проходить, не выходя из вагонов.

Также сообщается, что станция Дорогуск будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами и оставлять ее другими видами транспорта нельзя. Сделать это пассажиры смогут, добравшись на пересадочном поезде до станции Хелм.

Отмечается, что пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет происходить по следующему графику:

двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорогуск будет прибывать на станцию Дорогуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15;

пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорогуска в 08:43 (Хелм в 09:31 — 09:36) и прибывает на станцию Варшава Восточная в 12:31. Кроме того, двухгрупповой поезд №120/94 Дорогуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорогуск до 11:00, после чего на поезде начнется проведение контрольных операций;

пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорогусок в 09:57 (Хелм 09:34 - 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной — в 06:49.

Поезда №19/20 Киев — Хелм, №119 Днепр — Хелм, №24 Хелм — Киев будут курсировать на станцию Хелм без изменений в расписании движения.

Изменений в движении прямого поезда из Киева в Варшаву №67/68 тоже не произойдет.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця с 9 июня ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты. Продажа билетов по обновленному графику уже началась.

Напомним, Укрзализныця восстановила прямое железнодорожное сообщение Киев — Славутич. Теперь здесь будет курсировать современный модернизированный электропоезд.