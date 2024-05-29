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Украина готовится к новой активности россиян на фронте — вечернее обращение Зеленского

29 мая 2024 20:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Какая ситуация на фронте в Украине 29 мая
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, заслушал доклад военного руководства страны. Речь идет о Главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, начальнике Генштаба Анатолии Баргилевиче и Министре обороны Рустеме Умерове.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении к украинцам.

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"Сегодня заслушал доклады Главкома, начальника Генштаба, министра обороны нашего государства по ситуации на фронте сейчас, по поводу наших действий" , — говорится в сообщении.

Во время докладов уделили внимание всем направлениям, особенно Покровскому и Кураховскому в Донецкой области, а также Купянскому и другим направлениям в Харьковской области. Зеленский поблагодарил каждого подразделения, которое делает все необходимое для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Готовимся и к дальнейшей активности врага — четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ — обязательно", — отметил Президент.

Он добавил, что аналогично Украина готовит дипломатические ответы на российские попытки ослабить саммит мира, который начнется уже через две недели. Врагу не удастся сорвать мероприятие, но оно очень старается это сделать, давя на лидеров стран и угрожает дестабилизацией.

"И это - одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени. К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру", — подчеркнул Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет опрокинуть еще 300 тыс. военных.

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что враг пытается продвинуться вглубь территории, однако терпит неудачу.

Владимир Зеленский
Минобороны
ВСУ
Генштаб ВСУ
Александр Сырский
Умеров
фронт

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