Ukraine Focus передаст Украине 50 машин скорой помощи — большое интервью с основателем

Машины скорой помощи от Ukraine Focus. Фото: Ukraine Focus

К 80-летию высадки союзников в Нормандии, американские волонтеры, совместно с украинцами в Америке готовят миссию: будут везти через всю Европу в Украину 50 автомобилей скорой помощи. Инициатором этой миссии является Ukraine Focus, организация, основателем которой является американец Брок Бирман. Уже два года — с мая 2022 года — господин Бирман проводит миссии, цель которых — обеспечение скорой помощи прифронтовым городам.

В преддверии очередной миссии, к 80-летию высадки союзников в Нормандии, специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук пообщалась с Броком Бирманом в Вашингтоне. О чем говорили — читайте дальше.

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— Мистер Бирман, расскажите нам, пожалуйста, больше о Ukraine Focus.

— Ukraine Focus — это гуманитарная помощь Украине. До этого наша команда работала с программой "Волонтерский корпус скорой помощи" и несколькими программами по оказанию гуманитарной помощи с самого начала войны. С 1999 года я много ездил в Украину, даже не могу вспомнить, сколько раз, но за последние два года я посещал Украину 22 раза. Мы проводим миссию примерно раз в месяц.

Когда началась война, я был в Европе. К тому времени я постоянно говорил о том, что Россия планирует вторжение. Еще в 2017 году, когда я работал помощником администратора Бюро по Европе и Евразии в USAID, на эту должность меня назначил президент, я говорил о российской агрессии. Тогда я конкретно отметил, что Россия будет использовать военную силу в Европе. И люди просто не могли поверить, что в современную эпоху Россия будет использовать военное вторжение таким образом, как она это сделала.

Но это было ясно еще с Грузии и Молдовы, где Россия, как известно, оккупировала части территорий в Грузии и Приднестровья. Я сказал, что Россия использует любые необходимые средства, чтобы вернуть, что, по ее мнению, является ее "славой Советского Союза". И я думаю, что мы видим, как это происходит прямо сейчас последние два года.

Брок Бирман, основатель организации Ukraine Focus. Фото: скриншот

В феврале 2022 года я был в Братиславе, позвонил друзьям и сказал: смотрите, нам нужно понять, что нужно Украине. Потом через месяц ориентировочно, я посетил Украину и провел там неделю. Это было во время освобождения Бучи. Тогда были первые сообщения о разрушениях, военных преступлениях и зверствах, которые россияне совершили в Буче.

Когда я вернулся из Украины впервые, я пообщался с некоторыми друзьями. Я также являюсь членом Ротари Интернешнл. И потому я общался с несколькими ротарийцами. И мы смогли поставлять некоторые основные продукты питания и лекарства в то время, медицинские принадлежности. И был один ротариец, который уже проделывал огромную работу еще до того, как я даже приехал в Украину из Словакии. Он отправлял грузовики еды почти с первого дня. Потом мы оценили, что было самое нужное для Украины тогда, и определили недостаток в машинах скорой помощи. Мне постоянно говорили, что "смотри, на передовой не хватает скорых. Нам может понадобиться много машин скорой помощи".

Я вернулся и начал с того, что спросил друзей, не помогут ли они мне купить несколько машин скорой помощи. Тогда, в итоге, мы купили три машины скорой помощи. И мой друг из Ротари Интернешинал познакомил меня с одним джентльменом по имени Георгий Тука, бывшим губернатором Луганской области, а также замминистром по делам внутренне перемещенных лиц. Георгий впервые отвез меня в Николаев. Тогда, 22 мая, мы доставили три санитарных машины. Я никогда до сих пор не был в зоне боевых действий, и тогда в Николаеве нас застал обстрел, и это был мой первый опыт обстрела. Это было шокирующее.

Передача машин скорой помощи. Фото: Ukraine Focus

Я увидел огонь по городу, снаряд попал в жилой дом. А потом я увидел еще один выстрел в направлении маленькой деревни, и он попал в дом.

Мы не говорим о военном объекте. Мы говорим о гражданских домах, местах проживания людей… И это действительно открыло мне глаза. Я думаю, что это одна из причин, почему я вернулся домой и стал еще больше помогать Украине.

Я работаю в Восточной Европе 25 лет. Я родом из Одессы. По происхождению — из Молдовы. Я всегда участвовал в программах США: Агентство международного развития, Международный республиканский институт или другие организации, оказывавшие определенный вид помощи Восточной Европе. Я действительно заинтересован в том, чтобы помочь этим странам, которые были частью авторитарного режима Советского Союза, избежать этой тирании и стать частью демократического общества, частью западной цивилизации.

Я всегда считал, что развитие, с точки зрения USAID, — это поднятая рука, а не протянутая рука. Мы хотим, чтобы страны, получающие помощь от Соединенных Штатов Америки, были нашими партнерами. В какой-то момент мы надеемся, что Украина станет рядом с нами, помогая другим людям.

Брок Бирман в Украине. Фото: Ukraine Focus.

Я уверен, что это не за горами, но скажу, что у нас еще много работы, прежде чем это произойдет.

— Когда вы впервые приехали в Украину после полномасштабного вторжения, что вас больше всего поразило из того, что вы увидели?

— Так называемая "Концепция нацистов в Украине" была шокирующей. Я имею в виду, что очень хорошо помню, когда я вышел и спросил, есть ли там мемориал тем украинцам, которые служили во Второй мировой войне.

Это люди, которые получили высшие военные награды за свое мужество и отвагу, сражаясь во Второй Мировой Войне, и их память уничтожена. Памятники прострелены пулями и пулеметами. Но это просто риторика. Все дело в том, как Путин хочет воссоздать Советский Союз, хочет получить больше власти, хочет получить больше ресурсов и контролировать больше территории и не собирается останавливаться на Украине.

Также очевидно, что он не остановился на Грузии, не остановился на Молдове и очевидно, что он выйдет за пределы Украины, если ему не помешать там.

— Вы не украинец, почему вы помогаете Украине?

— Украина переживает очень важный период своей истории. Когда я вспоминаю свою собственную историю и дар свободы, который дал мне мой дедушка, когда он приехал в США в 1906 году, убегая от российской тирании того времени, я думаю, что мы не можем снова стоять в стороне и позволить этому произойти во второй, третий, четвертый раз.

Ибо, если обернуться назад, то была не только Вторая мировая война. Это не первый случай, когда мы позволяем такому типу агрессии развиваться. Я призывал к более жесткому ответу России с самого начала войны: нужно закрыть небо, посылать больше тактического оружия, усиливать армию. За исключением отправки наших солдат, я поддерживаю все, что Соединенные Штаты могут делать.

Конечно, будем надеяться, что никогда до этого не дойдет. Но я действительно верю, что если Путину разрешат захватить Украину, то в какой-то момент в ближайшем будущем наши солдаты будут там воевать с россиянами. Но чтобы ответить на ваш вопрос, я думаю, что есть много общего между тем временем, когда мы боролись за нашу независимость, и тем, через что сейчас проходит Украина.

Машины скорой помощи для Сил территориальной обороны. Фото: Ukraine Focus

И я знаю много людей, молодых людей, которые пошли и стали частью обороны Киева после 24 февраля 2022 года. Им дали в руки оружие и они были готовы стать второй линией обороны позади профессиональной армии. Людям дали пули и сказали — это все, что у нас есть, просто наведите и стреляйте, если враг прорвется через линию фронта.

Я также знаю не только юношей, но мужчин и женщин, молодых и стариков, участвовавших в обороне Киева. Патриотизм, я считаю, очень, очень важно признавать, они борются за демократию не только для Украины, но и для всех нас.

— Можете рассказать более подробно о миссии, которую вы планируете с машинами скорой помощи в этом году?

— С момента, когда мы отправили первые три скорых тогда, в мае 2022, за два года эта цифра выросла до 171 машины. И это была одна из наших основных программ в рамках Ukraine Focus. Этот проект действительно создан по образцу американской полевой службы, поставлявшей машины скорой помощи во Францию во время Первой мировой войны. Это уже не первый случай, когда Соединенные Штаты доставляют машины скорой помощи странам, которые в этом нуждаются, как Украина.

История оказания медицинской помощи странам, отказывающимся от авторитаризма и нуждающимся в помощи, чрезвычайной помощи, не только военным, но и их гражданским, в Соединенных Штатах берет свое начало еще с Первой Мировой Войны, когда США доставляли скорые, еще в 1914 году.

Мы продолжаем снабжение машинами скорой помощи. И это происходит сейчас, в 80-ю годовщину Дня высадки союзники в Нормандии, которая, по моему мнению, является невероятной вехой, и я думаю, что слишком много американцев забывают о том, что в определенной степени мы воспринимаем как должное, то, что свобода не дается бесплатно, и что мы должны помнить тех, кто боролись за это в прошлом.

И поэтому мы решили составить программу, которая привезет не менее 50 машин скорой помощи из Нормандии в Украину, и мы собираемся начать с пляжей Юты, мы собираемся везти эти машины скорой помощи через всю Европу и доставлять их фактически прямо в Бучу, где происходили военные преступления и где мы строим больницу.

Передача машин скорой помощи. Фото: Ukraine Focus

А потом мы распределим их в Силы территориальной обороны в нашем партнерстве с правительством Украины. Они помогают нам найти военные подразделения, наиболее нуждающиеся именно в этих автомобилях.

— Как вы собирали эти машины скорой помощи? Это были пожертвования людей или не только?

— Мы покупали их по всему миру: по всей Европе, Испании, Германии, Англии. Мы покупали их во многих странах, включая Соединенные Штаты. Мне также подарили несколько машин скорой помощи, и мы посадили их на грузовое судно, отправили в Европу, а уже оттуда, в день миссии, мы будем везти эти автомобили через Европу в Украину.

Важно отметить, что наша миссия номер один — доставить эти машины скорой помощи в Украину, потому что в среднем каждая машина скорой помощи спасает около 250 жизней в месяц. И если подсчитать сколько спасут жизней эти 50 автомобилей, то это, по меньшей мере, тысячи жизней ежегодно будут спасены только этими каретами скорой помощи.

Но я также считаю, что нам нужно помнить, что для победы над такой злой авторитарной диктатурой как Владимир Путин нужен альянс. Нам всем нужно объединиться и работать, чтобы победить Россию.

— Какие у вас прогнозы насчет войны в Украине?

— Я бы хотел сказать вам, что война закончится завтра, если вы отступите. Я все еще считаю, что первоначальная цель Путина по захвату Украины потерпела поражение. Я не думаю, что он когда-нибудь захватит всю Украину.

Вопрос в том, какое будущее ждет Украину? И я считаю, что это важный вопрос, который должен быть решен. Я считаю, что вся Украина должна быть целой со своим суверенитетом, будь то Крым или Восточная Украина, не имеет значения, она должна быть целостной.

Брок Бирман в Украине. Фото: Ukraine Focus

Это суверенная страна, которая имеет согласованные границы, и их следует уважать. И потому, сколько будет продолжаться война, я думаю, это вопрос к Владимиру Путину. Он мог бы закончить войну сегодня, если б захотел, но он отказывается это делать.

— Возможно, у вас есть какой-то совет украинцам, которые пришли адвокатировать помощь от Соединенных Штатов?

— Благодарю за этот вопрос, потому что я считаю, что это действительно критически важный вопрос. На мой взгляд, важнейшее достояние Украины — это единство. Украина должна оставаться единой. Украина, украинцы, независимо от того, левые они или правы, республиканцы или демократы, если хотите, независимо от того, являетесь ли вы частью какой-либо партии в Украине, сильнейшим активом Украины сейчас является ее единство.

И пока они объединены, именно этим они будут набирать силу и получат поддержку международного сообщества.