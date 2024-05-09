Уклонение от призыва по религиозным убеждениям — в каких случаях не будет наказания

Военный с молитвенником. Фото: depositphotos.com

Наказание за уклонение от призыва на военную службу не будет, если у человека есть определенные религиозные убеждения. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда определил, в каких случаях религиозность человека дает ему возможность избежать наказания.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

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По данным пресс-службы Верховного Суда, военнообязанный и на тот момент ограниченно пригодный для службы гражданин уклонился от призыва на военную службу во время военного положения. Суд признал его виновным в этом.

Мужчине вручили повестку в июле 2022 года, но он не взял ее, мотивируя это тем, что военная служба противоречит его религиозным убеждениям. Поэтому он не прибыл в ТЦК и СП, нарушив требования ст. 65 Конституции Украины и Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кассационный уголовный суд отметил, что гарантированное ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право исповедовать свою религию или убеждение в аспекте возможности добросовестного отказа от военной службы не является абсолютным. Это право может быть ограничено для целей и способом, о которых говорится в ч. 2 настоящей статьи. То есть, для интересов общественной безопасности, защиты прав и свобод других людей.

Положение ч. 4 ст. 35 Конституции Украины предусматривает гарантию замены военной службы альтернативной невоенной, если человек не может выполнять воинскую обязанность по религиозным убеждениям. Однако Конституция Украины не нормирует способ, которым человек может доказать это обстоятельство.

Поэтому в суде отмечают, что для баланса права человека по ст. 9 Конвенции и ст. 35 Конституции Украины в аспекте возможности отказа от военной службы и интересами защиты суверенитета, территориальной целостности Украины есть необходимость объективной проверки слов человека о несовместимости его религиозных убеждений с военной службой.

"Это не означает, что возможность реализации права на добросовестный отказ от военной службы ограничивается членством в зарегистрированных религиозных организациях, содержание вероучения которых предполагает безусловную недопустимость такой службы, ношение и использование оружия" , — отметили в суде.

Участие в религиозной организации — это лишь одна из возможных форм выражения религиозности. Поэтому отказывающийся от службы по этой причине должен продемонстрировать глубокие, искренние и последовательные религиозные убеждения определенными доказательствами, кроме своих слов и слов близких.

По этому делу Верховный Суд отметил, что осужденный не входит ни в какие религиозные организации и проходил срочную службу, в частности в течение 5 месяцев после формирования у него заявленных религиозных убеждений. Коллегия судей согласилась, что мужчина не доказал, что имеет непреодолимый конфликт между указанными убеждениями и воинской обязанностью.

Следовательно, военнообязанный не несет ответственности за уклонение от службы, если он подтвердил:

— искренность убеждений не только словами, но и последовательными действиями;

— принадлежность действующим религиозным организациям, верование которых запрещает использование оружия.

Напомним, сегодня Верховная Рада в целом поддержала введение штрафов за нарушение мобилизации. Штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

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К слову, 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий существенные изменения процедуры военного призыва в Украине.