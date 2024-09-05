Александр Ломако — полиция проводит обыски у исполняющего обязанности мэра Чернигова

У исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако проводят обыски, — СМИ
У временного исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако правоохранители проводят обыски. Это связано с незаконным выделением земли под АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Обыски у Александра Ломако
Отмечается, что утром 5 сентября стражи порядка пришли с обысками к исполняющему обязанности мэра Чернигова Александру Ломако.
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Обыски в и. о. мэра Чернигова Александра Ломако. Фото: Нацполиция
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Обыски в и. о. мэра Чернигова Александра Ломако. Фото: Нацполиция
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Обыски в и. о. мэра Чернигова Александра Ломако. Фото: Нацполиция
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Обыски в и. о. мэра Чернигова Александра Ломако. Фото: Нацполиция
Согласно информации источников, известно, что правоохранительные органы планируют объявить ряд подозрений. Сообщается, что дело касается незаконного выделения земли под АЗС.
Также в полиции подтвердили, что в настоящее время продолжаются следственные действия по факту злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц посредством предоставления бесплатного права застройки земельного участка коммунальной собственности.
Реакция Ломако на обыски
"Только что в Черниговский городской совет ворвались люди с автоматами. Оказалось, что это ворвались силовики с постановлением, по которому им нужны документы 7-летней давности за 2017 год. На этом основании, вооруженные люди физически заблокировали работу всего горсовета", — написал Ломако своих соцсетях.
Он заявил, что это "парализовало работу всех структурных подразделений, в том числе занимающихся организацией и проведением тендеров для Вооруженных Сил Украины". По словам Ломако, он видит в этом "продолжение политического давления", ведь "силовики по указанию сверху в очередной раз осуществляют атаку на Черниговский городской совет с целью парализовать его работу".
"Уже в течение длительного периода наблюдается запугивание депутатов, а теперь силовики запугивают и рядовых сотрудников мэрии", — добавил чиновник.
Не первые обыски у чиновника
Напомним, в конце октября 2023 года правоохранители уже приходили с обысками к Ломако совместно с СБУ. Как известно, они были связаны с проверкой законности выезда за границу в мае прошлого года.
Сам Ломако тогда заявил, что правоохранители ломились в его дом, что доказывает, что "в стране есть проблемы с демократией".
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