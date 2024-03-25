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В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram в Украине

25 марта 2024 17:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram в Украине
Приложение Telegram. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Верховной Раде в понедельник, 25 марта, зарегистрировали законопроект №11115 по регулированию деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram. Его основал российский программист Павел Дуров.

Об этом говорится в карточке законопроекта №11115.

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В пояснительной записке говорится, что некоторые платформы совместного доступа к информации имеют многомиллионную аудиторию в Украине. Согласно исследованию от 2023 года, аудитория Telegram превышала YouTube в 4,5 раза — 72% против 16% соответственно.

"Очевидно, что платформа, которая используется 72% украинцев для получения информации, должна иметь регулирование не менее чем другие источники массовой информации со значительно меньшим охватом. Дополнительным аргументом для введения регулирования является то, что, например, платформа Telegram может быть связана с государством-агрессором", — говорится в документе.

Так, законопроект предполагает выделение провайдеров платформ совместного доступа к информации как отдельных участников в сфере медиа. Кроме того, уточняется, что основным отличием этих платформ является наличие на них страниц (профилей, аккаунтов, каналов и т.п.), через которые распространяется массовая информация.

Предусмотрены также следующие изменения:

  • устанавливаются требования к провайдерам платформ совместного доступа к информации в соответствии со ст. 23 закона о медиа. Однако их не будут обязывать проходить регистрацию, вместо этого такие провайдеры должны обеспечить присутствие в Украине своего представителя (представительство, юридическое или физическое лицо с доверенностью) для коммуникации. Это требование не распространяется на платформы, которые зарегистрированы или имеют представительство в ЕС;
  • на провайдеров платформ, через которые распространяется массовая информация, возлагаются обязательства по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности и источники финансирования;
  • законопроект также предлагает установить законодательную презумпцию, что невозможность осуществить проверку из-за отсутствия коммуникации является основанием для признания структуры собственности такого провайдера непрозрачной;
  • органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также предоставлятели финансовых услуг не имеют права использовать платформы совместного доступа к информации с непрозрачной структурой собственности;
  • законопроект предлагает Кабмину урегулировать порядок использования должностными лицами и военнослужащими сервисов провайдеров платформ общего доступа к информации с непрозрачной структурой собственности, поскольку использование медиа военными формированиями, которые входят в сектор безопасности и обороны, могут иметь особенности, связанные со спецификой деятельности и особыми требованиями безопасности информации.

Сначала законопроект должен пройти два чтения в сессионном зале, а затем получить подпись президента.

Напомним, правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.

Верховная Рада
украинцы
Украина
Telegram
законопроект

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