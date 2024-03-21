Ту-95МС атаковали Киев 21 марта - характеристики известного самолета

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Фото: росСМИ

Утром 21 марта украинская столица пережила очередные массированные ракетные обстрелы. Абсолютное большинство ракет — 29 из 31 — были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Что это за самолеты, где базируются и почему они используются в большом количестве — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Мартовская атака на Киев

21 марта 2024 войдет в историю российско-украинской войны как день очередного массированного ракетного обстрела украинских городов. Точнее, одного города — столицы Украины Киева. По данным, обнародованным Воздушными силами ВС Украины, оккупанты запустили в общей сложности 31 ракету.

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Две из них – это баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М"/Х-47М2 "Кинжал". А остальные 29 — это традиционное для подобных воздушных атак оружие, крылатые ракеты Х-101/Х-555. Все ракеты, которыми российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, были успешно обезврежены украинской системой противовоздушной обороны.

Крылатые ракеты Х-101/Х-555 запускаются с воздуха, самолетами-носителями этого оружия являются стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС. Эти самолеты составляют основу стратегической авиации Военно-космических сил Российской Федерации и регулярно используются против мирного населения украинских городов.

Где создавался стратегический авиационный флот России

Базовый вариант главного стратегического бомбардировщика еще советской армии начали производить еще в середине 50-х на самарском заводе №18 (сейчас известен под названием "Авиакор"). Но это предприятие было не единственным, занимавшимся производством образцов стратегической авиации. Так, нынешняя модификация, которая и используется российскими оккупационными силами — Ту-95МС, появилась на свет на другом российском предприятии.

Этот завод, ныне известный как авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева, расположенный в городе Таганрог — хорошо известен украинской армии. Еще 1 марта 2022 года, в начале полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины, территория стратегически важного для оккупантов завода была атакована баллистической ракетой ОТРК "Точка-У".

А несколько недель назад, 9 марта 2024, на таганрогский завод, где, кроме всего прочего, ремонтируют самолеты-радиолокационники А-50, прилетел украинский дрон. Поэтому места производства и ремонта стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков уже получили удары со стороны Сил обороны Украины.

Атаки украинских дронов на стратегические аэродромы РФ

Кроме того, Ту-95МС располагают определенными местами базирования, специально оборудованными для использования именно этого типа военных самолетов. Один из аэродромов, с которых и взлетели бомбардировщики с крылатыми ракетами под крыльями — это Оленья, он расположен за Северным полярным кругом, в Мурманской области. Добраться до него украинские дроны пока не могут.

Зато другой аэродром, в городе Энгельс Саратовской области, уже неоднократно подвергался ударам украинских беспилотных летательных аппаратов. Последняя в данный момент атака имела место в ночь на 20 марта 2024 года. А 5 декабря 2022 года во время дронового удара были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика.

Кроме того, в тот же день, что и в Энгельсе, был нанесен удар по авиабазе Дягилево под Рязанью. Там также базировались стратегические бомбардировщики как Ту-95МС, так и Ту-22М3. Эта атака также принесла результат — повреждения получили один Ту-95МС, погибли шесть российских военных, ранения разной степени тяжести получили 11 человек. После этого стратегическая авиация была передислоцирована из Рязанской области, расположенной близко к границе с Украиной, в глубину территории России.

Какие ракеты запускают с Ту-95МС

Ту-95МС разрабатывался для использования крылатых ракет Х-55. Именно модификация этой ракеты, под индексом Х-555, а также более новое, уже собственно российское оружие (в отличие от советских Х-55), крылатая стратегическая ракета Х-101 и является основной ударной силой стратегических бомбардировщиков.

Согласно информации российских производителей, после модернизации Ту-95МС специально для использования более новых типов ракет, на один самолет можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101. Впрочем, реальная картина несколько отличается от нарисованной конструкторами страны-агрессора.

Так, по имеющимся данным, в утренней атаке на Украину участвовало до 11 ракетоносцев-бомбардировщиков. При этом было запущено всего 29 крылатых ракет. В среднем это означает пуск 2,64 ракет с одного самолета. В чем причина такой "скромности" российской стратегической авиации?

Санкции работают

Во-первых, что бы ни рассказывали российские пропагандисты и их "полезные идиоты" на Западе и в Украине, ситуация в российском военно-промышленном комплексе на самом деле не столь оптимистичная, как в речах Владимира Путина. Именно поэтому между нынешней и предыдущей массированными ракетными атаками РФ прошло 44 дня, при этом россияне использовали менее 30 крылатых ракет.

Конечно, нельзя исключать и тот факт, что это были не последние ракеты на вооружении российской стратегической авиации, поэтому, возможно, Украина в ближайшие недели переживет еще одну (или даже не одну) массированную ракетную атаку. Есть еще один фактор, который влияет на эти удары — и он уже связан не с ракетами, а напрямую с самолетами.

Дело в том, что Ту-95МС — техника очень дорогая. Примерная цена такого самолета, по данным профильных интернет-ресурсов, составляет более 26 миллионов долларов США. Конечно, это не 500 миллионов (приблизительная цена ДРЛВ А-50), но эти деньги тоже нужно найти. Также нужны средства на ремонт существующих ракетоносцев, на поддержание их в надлежащем состоянии.

А кроме средств, нужны еще и детали, технологии — с которыми у россиян после мощного санкционного давления Запада есть серьезные проблемы. Поэтому оккупанты и используют Ту-95МС далеко не на полную мощность, уповая не на качество самолетов, а на их количество. Впрочем, несколько экземпляров стратегических бомбардировщиков уже попали под удар украинских дронов — и на этом история охоты на "Медведей" (так Ту-95 называются по классификации НАТО) далеко не завершена. А пополнять запасы рабочих самолетов-ракетоносцев в Российской Федерации с каждым месяцем все труднее.