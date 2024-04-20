США одобрили использование для Украины замороженных активов России

Здание Конгресса США. Фото: Reuters

Законопроект №8038 об использовании для Украины замороженных активов России принят Палатой представителей Соединенных Штатов. Из 300 миллиардов долларов конфискованных активов только 4-5 миллиардов долларов подпадают под американскую юрисдикцию.

Об этом стало известно с заседания Конгресса США, которое транслировало Новини.LIVE.

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Проект одобрили 360 конгрессменов, против высказались 58.

В части, касающейся Украины, законопроект предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

Президент США получает возможность применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды — Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

Кроме того, президент США может использовать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия Джо Байден должен подать Конгрессу отчет, в котором указать:

каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;

каждое физическое и юридическое лицо, отвечающие критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года.

Стало известно, что Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. За проголосовали 310 конгрессменов, против 111.

Ранее мы сообщали, что как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений. Среди прочего он будет включать возможности ПВО и артиллерии.