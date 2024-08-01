Условный срок получил сын, выбросивший тело своей матери в чемодане в парке "Сопилче" в Тернополе

Дорожный чемодан. Иллюстративное фото: pixels.com

Жителю Тернополя, рожденному в России, за то, что он спрятал и выбросил тело мертвой матери в чемодане в парке, суд назначил три года заключения, но решил дать сначала год испытательного срока. Тело женщины нашли дети в парке "Сопольче".

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на судебном заседании, житель Тернополя нашел свою старую больную мать мертвой в постели. Он не нашел ничего лучше, чем спрятать мать в чемодан и вынести в парк поблизости. Впоследствии этот чемодан нашли дети, а полиция быстро обнаружила преступника.

Тот объяснил на суде, что не имел злого умысла, просто испугался и не знал, что делать. Кроме того, у него не было денег похоронить мать, поэтому он переодел ее во все чистое и таким образом избавился от тела.

Какое решение вынес суд

Судья, рассмотрев дело, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. В то же время судья освободил жителя Тернополя от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока на один год.

Напомним, что в Хмельницком осудили мужчину за уклонение от мобилизации. Он отказался получить повестку.

Также мы сообщали, что в Житомирской области двое местных воровали нефть из магистрального нефтепровода. Суд жестко наказал преступников.