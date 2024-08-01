Умовний термін отримав син, що викинув тіло своєї матері у валізі в парку "Сопілче" у Тернополі

Син викинув тіло матері у валізі в парку — чому суд не став його ув'язнювати
Мешканцю Тернополя, уродженець Росії, за те, що він сховав та викинув тіло мертвої матері у валізі в парку суд присудив три роки ув'язнення, але вирішив дати спочатку рік випробувального терміну. тіло жінки знайшли діти у парку "Сопільче".
Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Як з'ясувалось на судовому засіданні, тернополянин одного дня знайшов свою стару хвору матір мертвою у ліжку. Він не знайшов нічого кращого, ніж сховати матір до валізи та винести у парк поблизу. Згодом цю валізу знайшли діти, а поліція швидко викрила злочинця.
Той пояснив на суді, що не мав злого умислу, просто злякався і не знав що робити. Крім того, у нього не було грошей поховати матір, тому він переодягнув її у все чисте та таким чином позбувся тіла.
Яке рішення виніс суд
Суддя розглянувши справу визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі. Водночас суддя звільнив тернополянина від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку на один рік.
Нагадаємо, що в Хмельницькому засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він відмовився отримати повістку.
Також ми повідомляли, що в Житомирській області двоє місцевих крали нафту з магістрального нафтопроводу. Суд жорстко покарав злочинців.
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