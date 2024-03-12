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Рассмотрение мобилизационного законопроекта — Гончаренко эмоционально обратился к военным

12 марта 2024 14:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Рассмотрение мобилизационного законопроекта — Гончаренко эмоционально обратился к военным
Алексей Гончаренко. Фото: Европейская Солдиарность
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сегодня Комитет по нацбезопасности и обороне начал рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Однако, рассмотрев всего одну норму, завершил заседание. Политик убежден, что такими темпами принятие документа изрядно затянется.

Об этом Гончаренко написал на своей странице в Telegram.

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"Имею важное обращение ко всем военным: вас снова хотят бросить! Я говорю это сейчас в контексте мобилизационного и демобилизационного законопроекта. Сегодня, наконец, начали рассматривать правки. Но поработав меньше часа, рассмотрели одну норму и закрыли заседание. И снова неизвестно, как дальше это будет двигаться", — написал Гончаренко, комментируя темы рассмотрения поправок к мобилизационному законопрокету.

По его мнению, такие действия свидетельствуют о нежелании принимать важный документ, который позволит одним военным за два года вернуться домой, а другим знать о своих правах и сроках службы во время мобилизации.

"Вот такая реальность. Это и есть настоящая измена сейчас", — добавил нардеп.

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Сообщение Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации будет принят уже до конца марта.

Рассмотрение документа затягивается, потому что депутаты подали к нему более 4000 правок.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
война
закон
военные
мобилизация
законопроект
народные депутаты
война в Украине
демобилизация

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