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Розгляд мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко емоційно звернувся до військових

12 березня 2024 14:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Розгляд мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко емоційно звернувся до військових
Олексій Гончаренко. Фото: Європейська Солдіарність
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що сьогодні Комітет з нацбезпеки і оборони розпочав розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію. Однак, розглянувши всього лише одну норму, завершив засідання. Політик переконаний, що такими темпами ухвалення документу неабияк затягнеться. 

Про це Гончаренко написав на своїй сторінці в Telegram.

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Процес розгляду законопроєкту про мобілізацію

"Маю важливе звернення до всіх військових: вас знову хочуть кинути! Я кажу це зараз в контексті мобілізаційного і демобілізаційного законопроєкту. Сьогодні, нарешті почали розглядати правки. Але попрацювавши менше години, розглянули одну норму і закрили засідання. І знову невідомо, як далі це буде рухатись", — написав Гончаренко, коментуючи теми розгляду правок до мобілізаційного законопрокєту. 

На його думку, такі дії свідчать про небажання ухвалювати важливий документ, який дозволить одним військовим за два роки повернутися додому, а іншим — знати про свої права і терміни служби під час мобілізації. 

"Ось така реальність. Це і є справжня зрада зараз", — додав нардеп. 

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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію ухвалять вже до кінця березня.

Розгляд документу затягується, бо депутати подали до нього понад 4000 правок. 

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
війна
закон
військові
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
війна в Україні
демобілізація

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