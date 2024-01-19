Российский прокурор требует 28 лет тюрьмы для обвиняемой в убийстве военкора Татарского

Подсудимая Дарья Трепова. Фото: росСМИ

Военный суд в Санкт-Петербурге рассматривает дело Дарьи Треповой, которая обвиняется в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. В ходе обсуждения прокурор запросил для обвиняемой 28 лет тюремного заключения. Также прокурор потребовал штраф в размере 800 тысяч рублей.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Дарью Трепову обвиняют в ряде преступлений, включая совершение террористического акта, приведшего к смерти человека, незаконное использование взрывных устройств и подделку документов. За первое преступление прокурор предложил назначить 19 лет лишения свободы, за второе — 14 лет со штрафом в 800 тысяч рублей, а за третье — 3 года тюремного заключения.

Вместе с Треповой на скамье подсудимых находится Дмитрий Касинцев, в чьей квартире задержали Трепову. Его обвиняют в сокрытии особо тяжкого преступления путем введения правоохранительных органов в заблуждение. Для Касинцева прокурор просит назначить наказание в виде 1 года и 10 месяцев колонии.

Что известно про смерть Владлена Татарского

Смерть Татарского (Максима Фомина) произошла 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе "Стрит-бар". Взрыв унес жизнь российского "военкора" Владлена Татарского, что позже подтвердилось МВД России. От взрыва также пострадали минимум 16 человек.

На следующий день после взрыва, 3 апреля 2023 года, Следственный комитет РФ задержал в Санкт-Петербурге Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве Татарского.

Позже того же дня Национальный антитеррористический комитет России заявил, что убийство было якобы спланировано украинскими спецслужбами с участием агентуры, связанной с Фондом борьбы с коррупцией Навального, активным сторонником которого является Трепова.

Напомним, что экс-нардепа ВР Илью Киву обнаружили убитым в подмосковной гостинице "Величъ Country Club". Впоследствии эту информацию подтвердили в СБУ.

В то же время экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил соболезнования семье Кивы и заявил, что при любых обстоятельствах нужно оставаться человечными.