Російський прокурор вимагає 28 років ув'язнення для обвинуваченої у вбивстві військкора Татарського

Підсудна Дар'я Трепова. Фото: росЗМІ

Військовий суд у Санкт-Петербурзі розглядає справу Дарії Трепової, яка звинувачується у вбивстві воєнного кореспондента Владлена Татарського. Під час обговорення прокурор запросив для обвинуваченої 28 років ув'язнення. Також прокурор вимагав штраф у розмірі 800 тисяч рублів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Дар'ю Трепову звинувачують у низці злочинів, включаючи вчинення терористичного акту, що призвів до смерті людини, незаконне використання вибухових пристроїв та підробку документів. За перший злочин прокурор запропонував призначити 19 років позбавлення волі, за другий — 14 років зі штрафом у 800 тисяч рублів, а за третій — 3 роки ув'язнення.

Разом із Треповою на лаві підсудних перебуває Дмитро Касінцев, у квартирі якого затримали Трепову. Його звинувачують у прихованні особливо тяжкого злочину шляхом введення правоохоронних органів в оману. Для Касінцева прокурор просить призначити покарання у вигляді 1 року та 10 місяців колонії.

Що відомо про смерть Владлена Татарського

Смерть Татарського (Максима Фоміна) сталася 2 квітня 2023 року в Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху у кафе "Стріт-бар". Вибух забрав життя російського "військора" Владлена Татарського, що пізніше підтвердилося МВС Росії. Від вибуху також постраждали щонайменше 16 людей.

Наступного дня після вибуху, 3 квітня 2023 року, Слідчий комітет РФ затримав у Санкт-Петербурзі Дар'ю Трепову, підозрювану у вбивстві Татарського.

Пізніше того дня Національний антитерористичний комітет Росії заявив, що вбивство було нібито сплановано українськими спецслужбами за участю агентури, пов'язаної з Фондом боротьби з корупцією Навального, активним прихильником якого є Трепова.

Нагадаємо, що екс-нардепа ВР Іллю Ківу виявили вбитим у підмосковному готелі "Велич Country Club". Згодом цю інформацію підтвердили у СБУ.

Водночас екс-радник Офісу президента України Олексій Арестович висловив співчуття родині Ківи та заявив, що за будь-яких обставин потрібно залишатися людяними.