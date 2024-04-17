Российские военные. Фото: росСМИ

Инструктор так называемого Storm-Z заявляет, что российские войска должны увеличить количество ударов управляемыми бомбами. Он призывает воспользоваться недостатками Украины, вызванными нехваткой материально-технического обеспечения.

Об этом говорится в отчете ISW в среду, 17 апреля.

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Представитель отрядов российских заключенных призывает к усилению ударов россиян управляемыми бомбами для поддержки наземных операций. По его словам, такие удары нанесут значительный ущерб украинским войскам и помогут россиянам захватить Авдеевку.

Инструктор утверждает, что российские военные "тестируют" свою авиацию у Часового Яра и могут превратить локальные успехи в оперативные. "Ослабленная" система ПВО Украины, по словам захватчика, должна помочь российским разведывательным дронам действовать дальше в тылу.

Инструктор призывает Россию оптимизировать использование реактивных систем залпового огня для контрбатарейной борьбы.

"Ослабление украинского ПВО и ПЗРК позволяет российским разведывательным дронам действовать значительно дальше в тылу противника", — говорится в отчете.

ISW подтверждает, что нехватка украинских систем ПВО действительно может способствовать усилению российских ударов управляемыми бомбами. Эта тактика может помочь россиянам в наступлении у Часового Яра.

Ранее мы писали, что ISW назвали причину, почему оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время.

Также мы сообщали, что оккупанты не оставляют попыток захватить Донецкую область.