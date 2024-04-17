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Російські військові хочуть посилити удари по Україні та змінити тактику обстрілів, — ISW

17 квітня 2024 08:35
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Російські військові хочуть посилити удари по Україні та змінити тактику обстрілів, — ISW
Російські військові. Фото: росЗМІ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Інструктор так званого Storm-Z заявляє, що російські війська повинні збільшити кількість ударів керованими бомбами. Він закликає скористатися недоліками України, викликаними нестачею матеріально-технічного забезпечення.

Про це йдеться у звіті ISW у середу, 17 квітня.

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Представник загонів російських ув'язнених закликає до посилення ударів росіян керованими бомбами для підтримки наземних операцій. За його словами, такі удари завдадуть значної шкоди українським військам і допоможуть росіянам захопити Авдіївку.

Інструктор стверджує, що російські військові "тестують" свою авіацію біля Часового Яру і можуть перетворити локальні успіхи на оперативні. "Ослаблена" система ППО України, за словами загарбника, має допомогти російським розвідувальним дронам діяти далі в тилу.

Інструктор закликає Росію оптимізувати використання реактивних систем залпового вогню для контрбатарейної боротьби.

"Ослаблення української ППО та ПЗРК дозволяє російським розвідувальним дронам діяти значно далі в тилу противника", — говориться у звіті. 

Разом з тим, ISW підтверджує, що нестача українських систем ППО дійсно може сприяти посиленню Росією ударів керованими бомбами. Ця тактика може допомогти росіянам у наступі біля Часів Яру.

Раніше ми писали, що ISW назвали причину, чому окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом.

Також ми повідомляли, що окупанти не полишають спроб захопити Донеччину.

війна
російські війська
росіяни
дрони
бомба

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