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Российские пропагандисты придумали новый фейк о мобилизации в Украине

10 января 2024 17:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российские пропагандисты придумали новый фейк о мобилизации в Украине
Украинские военные. Иллюстративное фото: Facebook/Владимир Зеленский
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские телеграмм-каналы распространяют в сети фейковую информацию о том, что киевское руководство закрывает все выезды из столицы. Это якобы связано с усилением мобилизации в Украине, чтобы "начать массово призывать всех мужчин".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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По данным Центра противодействия дезинформации, россияне публикуют в своих телеграмм-каналах пост Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области о закрытии моста через Вышгородский канал. Они используют его, чтобы показать, как будто бы в Киеве усилили меры мобилизации.

Однако это неправда. Закрытие одного из киевских мостов связано с началом его капитального ремонта на автодороге Р-69 Киев — Вышгород — Десна — Чернигов, а не из-за усиления военного призыва.

Скриншот поста Службы восстановления
Скриншот поста Службы восстановления

"Распространяя такие манипулятивные и ложные сообщения, россияне пытаются посеять панику в украинском обществе", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают пропаганду среди местных школьников. Они создают музейные центры своей захватнической войны и заставляют детей их посещать.

Добавим, россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором якобы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.

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