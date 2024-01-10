Російські пропагандисти вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні

Українські військові. Ілюстративне фото: Facebook/Володимир Зеленський

Російські телеграм-канали поширюють у мережі фейкову інформацію про те, що київське керівництво закриває всі виїзди зі столиці. Це нібито пов'язано з посиленням мобілізації в Україні, щоб почати "масово призивати всіх чоловіків".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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За даними Центру протидії дезінформації, росіяни публікують у своїх телеграм-каналах допис Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області про закриття мосту через канал у Вишгороді. Вони використовують його, щоб показати, як нібито в Києві посилили заходи мобілізації.

Однак це є неправда. Закриття одного з київських мостів повʼязане з початком його капітального ремонту на автошляху Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів, а не через посилення військового призову.

Скриншот допису Служби відновлення

"Поширюючи такі маніпулятивні та неправдиві повідомлення, росіяни намагаються посіяти паніку в українському суспільстві", — наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати.

Додамо, росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому начебто народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт.