Мужчина погиб на месте, а женщина оказалась в больнице из-за обстрела частного дома в Запорожье

Обстрел россиянами гражданских построек в Украине. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Армия РФ выпустила ракету по Запорожской области. В результате попадания в жилой дом погиб мужчина, а женщина оказалась в больнице.

Об этом 10 августа, в субботу сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Из-за запуска вражеской ракеты, попавшей в дом в селе Новопавловка Ореховской общины, он был серьезно поврежден. Женщина получила ранения, а мужчина погиб на месте.

"Террорист не остановится, пока его не остановят", — написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.