Мужчина погиб на месте, а женщина оказалась в больнице из-за обстрела частного дома в Запорожье

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область — погиб украинец
10 августа 2024 23:55
Обстрел россиянами гражданских построек в Украине. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Армия РФ выпустила ракету по Запорожской области. В результате попадания в жилой дом погиб мужчина, а женщина оказалась в больнице.
Об этом 10 августа, в субботу сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
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Из-за запуска вражеской ракеты, попавшей в дом в селе Новопавловка Ореховской общины, он был серьезно поврежден. Женщина получила ранения, а мужчина погиб на месте.
"Террорист не остановится, пока его не остановят", — написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
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