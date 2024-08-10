Чоловік загинув на місці, а жінка опинилась у лікарні через обстріл приватного будинку на Запоріжжі

Обстріл росіянами цивільних споруд в Україні. Ілюстративне фото: ДСНС України

Армія РФ випустила ракету по Запорізькій області. В результаті потрапляння в житловий будинок загинув чоловік, а жінка опинилась в лікарні.

Про це у суботу, 10 серпня, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Повідомлення голови Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Через запуск ворожої ракети, яка потрапила в будинок у селі Новопавлівка Оріхівської громади його було серйозно пошкоджено. Жінка отримала поранення, а чоловік загинув на місці.

"Терорист не зупиниться, доки його не зупинити", — написав голова Запорізької ОВА.