Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Российские элиты, которые были против войны в Украине, начали ее поддерживать, — ISW arrow

Российские элиты, которые были против войны в Украине, начали ее поддерживать, — ISW

29 июня 2024 09:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские элиты изменили позицию по войне в Украине — детали от ISW
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Многие российские элиты, которые были против войны в Украине, начали ее поддерживать. Они считают, что Россия побеждает.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Поддержка войны российскими элитами

Российский оппозиционный журналист и основатель телеканала "Дождь" Михаил Зигар сообщил, что многие элиты РФ, которые были против войны в 2022 году, начали поддерживать ее в 2023 году, потому что они считают, что "Россия преобладает, учитывая медленные, но стабильные победы РФ на поле боя, постоянный дефицит боеприпасов в Украине, а также то, что западная помощь Украине в сфере безопасности "ослабевает".

Один российский олигарх, ранее критиковавший войну, заявил, что РФ должна победить, иначе "им не дадут жить и страна развалится". По словам Зигара, российские элиты даже начали спекулировать на результатах войны, которые бы означали победу России.

"Заявления Зигара согласуются с оценкой ISW о том, что российские элиты стали на сторону президента России Владимира Путина в поддержке войны после усиления репрессий против российской элиты после полномасштабного вторжения России в Украину", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, информация о том, что российские элиты теперь оценивают, что РФ может одержать победу на поле боя, указывает на то, что элиты также могут поддерживать заявленную Путиным теорию победы. Она утверждает, что оккупанты смогут продолжать постепенное продвижение бесконечно, предотвращать оперативно значимые украинские контрнаступательные операции и в конце концов выиграть войну на истощение.

Напомним, за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать более тысячи российских оккупантов. Бойцы ВСУ также оставили противника без важной техники.

Раньше спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. Враг не оставляет надежду вытеснить наших бойцов из занимаемых рубежей.

россия
война
россияне
Украина
оккупанты
ISW

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны