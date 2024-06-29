Российские элиты изменили позицию по войне в Украине — детали от ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Многие российские элиты, которые были против войны в Украине, начали ее поддерживать. Они считают, что Россия побеждает.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Поддержка войны российскими элитами

Российский оппозиционный журналист и основатель телеканала "Дождь" Михаил Зигар сообщил, что многие элиты РФ, которые были против войны в 2022 году, начали поддерживать ее в 2023 году, потому что они считают, что "Россия преобладает, учитывая медленные, но стабильные победы РФ на поле боя, постоянный дефицит боеприпасов в Украине, а также то, что западная помощь Украине в сфере безопасности "ослабевает".

Один российский олигарх, ранее критиковавший войну, заявил, что РФ должна победить, иначе "им не дадут жить и страна развалится". По словам Зигара, российские элиты даже начали спекулировать на результатах войны, которые бы означали победу России.

"Заявления Зигара согласуются с оценкой ISW о том, что российские элиты стали на сторону президента России Владимира Путина в поддержке войны после усиления репрессий против российской элиты после полномасштабного вторжения России в Украину", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, информация о том, что российские элиты теперь оценивают, что РФ может одержать победу на поле боя, указывает на то, что элиты также могут поддерживать заявленную Путиным теорию победы. Она утверждает, что оккупанты смогут продолжать постепенное продвижение бесконечно, предотвращать оперативно значимые украинские контрнаступательные операции и в конце концов выиграть войну на истощение.

Напомним, за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать более тысячи российских оккупантов. Бойцы ВСУ также оставили противника без важной техники.

Раньше спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. Враг не оставляет надежду вытеснить наших бойцов из занимаемых рубежей.