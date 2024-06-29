Російські еліти змінили позицію щодо війни в Україні — деталі від ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Багато російських еліт, які були проти війни в Україні, почали її підтримувати. Вони вважають, що Росія перемагає.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Підтримка війни російськими елітами

Російський опозиційний журналіст і засновник телеканалу "Дождь" Михайло Зигар повідомив, що багато еліт РФ, які були проти війни у 2022 році, почали підтримувати її у 2023 році, тому що вони вважають, що "Росія переважає, зважаючи на повільні, але стабільні перемоги РФ на полі бою, постійний дефіцит боєприпасів в Україні, а також на те, що західна допомога Україні у сфері безпеки "слабшає".

Один російський олігарх, який раніше критикував війну, заявив, що РФ повинна перемогти, інакше "їм не дадуть жити і країна розвалиться". За словами Зигара, російські еліти навіть почали спекулювати на результатах війни, які б означали перемогу Росії.

"Заяви Зигара узгоджуються з оцінкою ISW про те, що російські еліти стали на бік президента Росії Володимира Путіна в підтримці війни після посилення репресій проти російської еліти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, інформація про те, що російські еліти тепер оцінюють, що РФ може здобути перемогу на полі бою, вказує на те, що еліти також можуть підтримувати заявлену Путіним теорію перемоги. Вона стверджує, що окупанти зможуть продовжувати поступове просування нескінченно, запобігати оперативно значущим українським контрнаступальним операціям і зрештою виграти війну на виснаження.

Нагадаємо, протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати понад тисячу російських окупантів. Бійці ЗСУ також залишили противника без важливої техніки.

Раніше речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових у Часовому Яру. Ворог не полишає надію витіснити наших бійців із займаних рубежів.