Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Российская ракета упала в 15 км от границы с Польшей, — Туск arrow

Российская ракета упала в 15 км от границы с Польшей, — Туск

27 апреля 2024 14:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Российская ракета упала в 15 км от границы с Польшей.
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Россия нанесла массированный комбинированный ракетный удар по регионам Украины в ночь на 27 апреля. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что одна из ракет упала в 15 км от польской границы.

Об этом Дональд Туск написал в своем Twitter (Х) в субботу, 27 апреля.

Читайте также:

Российская ракета рядом с польской границей

Отмечая интенсивность атак на Львовскую область, Туск подчеркнул, что ночью "упали десятки бомб и ракет". Но наиболее настораживает, что одна из ракет, запущенных российскими военными, упала очень близко к польской границе.

"На львовский район сегодня упали десятки бомб и ракет. Одна из них — в 15 км от нашей границы", — говорится в сообщении.

Российская ракета упала в 15 км от границы с Польшей — Туск - фото 1
Сообщение Дональда Туска. Фото: скриншот

Он подверг критике своего предшественника Матеуша Моравецкого, который в настоящее время "производит совместную антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште".

Напомним, что Польша дважды поднимала в небо военные самолеты в ходе российских ракетных атак по территории западной Украины. Местное население предупреждали о повышенном уровне шума.

Также мы рассказывали, о том, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Польша
граница
обстрелы
ракета
Дональд Туск

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри