Российская ракета упала в 15 км от границы с Польшей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS

Россия нанесла массированный комбинированный ракетный удар по регионам Украины в ночь на 27 апреля. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что одна из ракет упала в 15 км от польской границы.

Об этом Дональд Туск написал в своем Twitter (Х) в субботу, 27 апреля.

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Отмечая интенсивность атак на Львовскую область, Туск подчеркнул, что ночью "упали десятки бомб и ракет". Но наиболее настораживает, что одна из ракет, запущенных российскими военными, упала очень близко к польской границе.

"На львовский район сегодня упали десятки бомб и ракет. Одна из них — в 15 км от нашей границы", — говорится в сообщении.

Сообщение Дональда Туска. Фото: скриншот

Он подверг критике своего предшественника Матеуша Моравецкого, который в настоящее время "производит совместную антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште".

Напомним, что Польша дважды поднимала в небо военные самолеты в ходе российских ракетных атак по территории западной Украины. Местное население предупреждали о повышенном уровне шума.

Также мы рассказывали, о том, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.