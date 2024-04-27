Російська ракета впала в 15 км від кордону з Польщею, — Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS

Росія завдала масованого комбінованого ракетного удару по регіонах України в ніч проти 27 квітня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що одна з ракет впала за 15 км від польського кордону.

Про це Дональд Туск написав у своєму Twitter (Х) в суботу, 27 квітня.

Читайте також:

Російська ракета поряд з польським кордоном

Відзначаючи інтенсивність атак на Львівську область, Туск підкреслив, що вночі "впали десятки бомб та ракет". Але найбільш насторожує те, що одна з ракет, запущених російськими військовими, впала дуже близько до польського кордону.

"На львівський район сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна з них — за 15 км від нашого кордону", — йдеться у повідомленні.

Допис Дональда Туска. Фото: скриншот

Він розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького, який у цей час "виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті".

Нагадаємо, що Польща двічі піднімала в небо військові літаки під час російських ракетних атак по території західної України. Місцеве населення попереджали про підвищений рівень шуму.

Також ми розповідали, про те що російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.