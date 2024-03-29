Російська ППО збила над окупованим Кримом власний винищувач — ВМС

Истребитель Су-27. Фото: ua.depositphotos.com

Вчера, 28 марта, российская противовоздушная оборона сбила над временно оккупированным Крымом собственный истребитель Су-27. Пилот спасся, однако сам самолет фактически уничтожен.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Украины, капитан первого ранга Дмитрий Плетенчук.

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"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно Российской Федерации и что он был уничтожен собственными силами", — заявил он.

По словам спикера ВМС, на момент инцидента в Севастополе была тревога, и противовоздушная оборона находилась в боевой готовности.

"Видимо, кто-то хотел получить медаль за сбивание самолета, поэтому не стал разбираться: свой или чужой, и сбил собственный самолет", — добавил Плетенчук.

Напомним, что ранее в сеть попали спутниковые снимки поврежденного российского военно-разведывательного корабля "Иван Хурс", атакованного в конце марта этого года в Севастополе.

Добавим, среди недавно пораженных вражеских объектов в Крыму, кроме крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов", было также здание военно-морской базы "Севастополь", чья потеря очень серьезна для Черноморского флота.