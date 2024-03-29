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Російська ППО збила над окупованим Кримом власний винищувач — ВМС

29 березня 2024 23:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Російська ППО збила над окупованим Кримом власний винищувач — ВМС
Винишувач Су-27. Фото: ua.depositphotos.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вчора, 28 березня, російська протиповітряна оборона збила над тимчасово окупованим Кримом власний винищувач Су-27. Пілот врятувався, проте сам літак фактично знищений.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил України, капітан першого рангу Дмитро Плетенчук.

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"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме Російській Федерації і що його було знищено власними силами", — заявив він.

За словами речника ВМС, на момент інциденту у Севастополі була тривога, і протиповітряна оборона знаходилася в бойовій готовності.

"Мабуть, хтось хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися: свій чи чужий, і збив власний літак", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, що раніше в мережу потрапили супутникові знімки пошкодженого російського військово-розвідувального корабля "Іван Хурс", який був атакований наприкінці березня цього року в Севастополі. 

Додамо, серед нещодавно уражених ворожих об'єктів у Криму, окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов", була також будівля військово-морської бази "Севастополь", чия втрата є дуже серйозною для Чорноморського флоту.

Крим
літак
росіяни
окупанти
Севастополь

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