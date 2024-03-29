Російська ППО збила над окупованим Кримом власний винищувач — ВМС
Вчора, 28 березня, російська протиповітряна оборона збила над тимчасово окупованим Кримом власний винищувач Су-27. Пілот врятувався, проте сам літак фактично знищений.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил України, капітан першого рангу Дмитро Плетенчук.
Помилково збили свій літак
"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме Російській Федерації і що його було знищено власними силами", — заявив він.
За словами речника ВМС, на момент інциденту у Севастополі була тривога, і протиповітряна оборона знаходилася в бойовій готовності.
"Мабуть, хтось хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися: свій чи чужий, і збив власний літак", — додав Плетенчук.
Нагадаємо, що раніше в мережу потрапили супутникові знімки пошкодженого російського військово-розвідувального корабля "Іван Хурс", який був атакований наприкінці березня цього року в Севастополі.
Додамо, серед нещодавно уражених ворожих об'єктів у Криму, окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов", була також будівля військово-морської бази "Севастополь", чия втрата є дуже серйозною для Чорноморського флоту.
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