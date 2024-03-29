Російська ППО збила над окупованим Кримом власний винищувач — ВМС

Винишувач Су-27. Фото: ua.depositphotos.com

Вчора, 28 березня, російська протиповітряна оборона збила над тимчасово окупованим Кримом власний винищувач Су-27. Пілот врятувався, проте сам літак фактично знищений.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил України, капітан першого рангу Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Помилково збили свій літак

"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме Російській Федерації і що його було знищено власними силами", — заявив він.

За словами речника ВМС, на момент інциденту у Севастополі була тривога, і протиповітряна оборона знаходилася в бойовій готовності.

"Мабуть, хтось хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися: свій чи чужий, і збив власний літак", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, що раніше в мережу потрапили супутникові знімки пошкодженого російського військово-розвідувального корабля "Іван Хурс", який був атакований наприкінці березня цього року в Севастополі.

Додамо, серед нещодавно уражених ворожих об'єктів у Криму, окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов", була також будівля військово-морської бази "Севастополь", чия втрата є дуже серйозною для Чорноморського флоту.