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Российская ДРГ убила мужчину в полукилометре от границы с РФ

11 января 2024 18:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российская ДРГ убила мужчину в полукилометре от границы с РФ
Российские захватчики. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Семеновской громаде Черниговской области вчера, 10 января, российская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Украины. Вражескими бойцами был расстрелян гражданский мужчина в его собственном автомобиле.

Информацию Суспільному подтвердил начальник Новгород-Северской РВА Сергей Сергиенко.

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По словам Сергиенко, трагический инцидент произошел между селами Гремячко и Леоновка. Оттуда до российской границы полкилометра.

граница
Расстояние от российской границы до дороги, на которой расстреляли гражданского мужчину. Фото иллюстративное: Google maps

"Была информация от главы громады, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", — рассказал Сергей Сергиенко.

По словам Сергиенко, погибший мужчина был 1961 года рождения. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

В пресс-службе оперативного командования "Север" эту информацию Суспільному не прокомментировали.

Ранее мы сообщали, что враг активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп в Сумской и Харьковской областях.

Напомним, что в Сумской области украинские защитники обнаружили несколько человек российской ДРГ. Пограничники и Силы обороны вступили в сражение с врагом.

война
убийство
Украина
диверсия
оккупанты

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