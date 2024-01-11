Російська ДРГ вбила чоловіка за пів кілометра від кордону з РФ

Російські загарбники. Фото: росЗМІ

У Семенівській громаді Чернігівської області учора, 10 січня, російська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію України. Ворожими бійцями було розстріляно цивільного чоловіка у його власному автомобілі.

Інформацію Суспільному підтвердив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

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За словами Сергієнка, трагічний інцидент стався між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

Відстань від російського кордону до дороги, на якій розстріляли цивільного чоловіка. Фото ілюстративне: Google maps

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", — розповів Сергій Сергієнко.

За словами Сергієнка, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

В пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію Суспільному не прокоментували.

Раніше ми повідомляли, що ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині та Харківщині.

Нагадуємо, що у Сумській області українські захисники виявили декілька осіб російської ДРГ. Прикордонники та Сили оборони вступили в бій з ворогом.