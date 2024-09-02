Пытки крымских татар в российской колонии — Лубинец сделал заявление

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Администрация исправительной колонии №1 Тульской области России жестоко пытает незаконно заключённых крымских татар. Речь идет о Сервере Зекирьяеве и Рустеме Османове.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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По словам Лубинца, незаконно осужденный на 13 лет Зекирьяев вынужден постоянно дышать токсичными испарениями из канализационной системы.

"Из-за постоянного удушья и агрессивного воспаления шейных лимфоузлов он находится на грани нервного и физического истощения, не имея возможности спать до четырех суток подряд", — говорится в сообщении.

Омбудсмен добавил, что последние сообщения от осужденного на шесть лет Османова свидетельствуют о том, что администрация колонии намеренно создает для него невыносимые условия содержания.

"С момента его прибытия в колонию, сотрудники администрации и подконтрольные им заключенные совершают постоянные угрозы, физическое насилие и унижение из-за его украинского гражданства", — отмечает уполномоченный Верховной Рады.

Лубинец призвал российские власти немедленно прекратить пытки незаконно осужденных граждан Украины.